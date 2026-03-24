Uroš Stevanović objavio spisak "delfina": Srbija kreće u misiju Svjetski kup i sparinguje sa Rusima

Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće na kvalifikacionom turniru za Svjetski kup početkom aprila.

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović odredio je kandidate za učešće na kvalifkacionom turniru Svjetskog kupa u grčkom gradu Aleksandropoli (6 -12. april).

Okupljanje je zakazano za 30. mart i trajaće do 5. aprila kada će Stevanović donijeti konačnu odluku o sastavu.

Pozvani su: Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd), Radosav Virijević (Valis) Mihailo Gošić (Sava), Mateja Kosanović (Košutnjak), Nikola Murišić (Radnički), Đorđe Lazić (Jadran HN), Strahinja Krstić (UKLA), Vuk Čonkić (Partizan), Nikola Jakšić (Radnički), Petar Jakšić (Radnički), Dušan Trtović (Novi Beograd), Luka Pljevančić (Novi Beograd), Novak Lazić (Šabac), Petar Mićanović (Šabac), Nikola Lukić (Novi Beograd), Vasilije Martinović (Novi Beograd), Rodoljub Gajić (Crvena zvezda),Vuk Kojić (Valis),Miljan Đokanović (Partizan), Dušan Mandić (Ferencvaroš), Nemanja Stanojević (Šabac), Vuk Milojević (Novi Beograd), Viktor Urošević (Novi Beograd), Marko Dimitrijević (Novi Beograd), Relja Danković (Crvena zvezda), Luka Gladović (Novi Beograd), Filip Novaković (Šabac) i Luiđi Canepa (Partizan).

Srbija će se pripremati u Beogradu i Kragujevcu, a za rivale imaće Holandiju i Rusiju koja se posle nekoliko godina vraća na međunarodnu scenu.

Format kvalifikacija za Svjetski kup

Holandija je zajedno sa Grčkom i Mađarskom protivnik Srbije u A grupi kvalifikacija dok su u B grupi: Italija, SAD, Španija i Hrvatska. Poslije tri utakmice u grupama biće formirane nove dvije grupe sa četiri tima i igraće svako sa svakim.

Sa ovog turnira će se pet najboljih kvalifikovati za finalni turnir u Sidneju (22. do 26. jul). Dvije ekipe će stići sa turnira Divizije 2 (32 učesnika) koji će biti održan na Malti dok je osmi učesnik Australija.

