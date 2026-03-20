"To je zločin prema sportu, najradije bih razbio kameru": Ivica Tucak ne može da vjeruje šta ga tjeraju da radi

Autor Dragan Šutvić
Selektor hrvatske vaterpolo reprezentacije Ivica Tucak istakao je da smatra da je pravi zločin prema sportu to što trenere pod velikim pritiskom odmah tjeraju pred kamere.

Ivica Tucak mrzi izjave poslije utakmice Izvor: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Ivica Tucak je govorio na tribini "Mentalno zdravlje trenera" u Zagrebu na Kineziološkom fakultetu i imao je zanimljive uvide. Istakao je u razgovoru sa prof. dr sc. Renatom Barić koja je bila dio njegovog stručnog štaba 2017. godine da mu se ne sviđa koncept miks zona.

Tema tribine su bili svakodnevni pritisci koji su tu za trenere u svakom vrhunskom sportu, a Tucak je naglasio da mu je miks zona jedna od najstresnijih situacija sa kojom se susreće. 

"Miks-zona? To je zločin! Ozbiljno vam to govorim i naglašavam - to je zločin prema sportu, sportistima i trenerima", počeo je Ivica Tucak i nakon toga detaljno objasnio zašto tako misli.

"Nakon utakmice puls vam je na 200 ili 300 i ja sad treba da dajem neku suvislu izjavu, pogotovo nakon poraza. Najradije bih razbio tu kameru.Ma nije jednostavno ni nakon pobjede - treba smiriti emocije, a već razmišljam o sljedećoj utakmici. Moraš dati pametnu izjavu, a nisi svoj. Ja sam sebi nakon poraza ne mogu da pomognem", iskreno je priznao.

Takođe se požalio Tucak na to što sada kamere i mikrofoni stoje svuda:

"Imate i mikrofone na tajmautu. To je danas gotovo u svakom sportu. A u tim trenucima često izgovorite riječi koje nisu za javnost", završio je Tucak.

Iskusni hrvatski selektor ima 56 godina i iako je bio fantastičan vaterpolista mnogo više ga pamtimo po trenerskom radu. U igračkoj karijeri je igrao za Šibenik, Medvečćak, Palermo, Milano i Sori, ali i jedno vrijeme za Crvenu zvezdu. Kao trener vodio je Šibenik, Jadran i bio je selektor junuora ui seniora Hrvatske.

Ima kao selektor osvojena dva olimpijska srebra, dva zlata, srebro i dvije bronze sa svjetskih, kao i zlato, srebro i bronzu sa evropskih prvenstava kao i bronzu sa Svjetskog kupa.

