ČITAOCI REPORTERI

Izdanje:
Potvrdi

Kragujevac domaćin završnog turnira Regionalne lige

Kragujevac domaćin završnog turnira Regionalne lige

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Promijenjen je i termin održavanja fajnal-fora.

Kragujevac domaćin fajnal fora Regionalne lige u vaterpolu Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Kragujevac je postao važan srpski grad za vaterpolo. Veliki broj reprezentativaca Srbije, uključujući i trenera Uroša Stevanovića brane boje Radničkog. Prema tome nema sumnje da će vatrena atmosfera krasiti Kragujevac, pošto je donesena zvanična odluka da će ovaj grad biti domaćin fajnal-fora regionalnog takmičenja.

Prvobitni plan bio je da se završnica Regionalne lige održi u Beogradu, na ljeto. Međutim, istupanje Novog Beograda znatno je promijenilo planove, pa je kao rješenje pronađeno domaćinstvo Radničkog u Kragujevcu. I to nije jedina promjena koja je uslijedila. Rukovodstvo je riješilo da osim mjesta, promijeni i period održavanja, pa ćemo pobjednika dobiti u aprilu, umjesto u junu.

Pobjednik zajedničkog takmičenja srpskih i crnogorskih klubova biće odlučen na dvodnevnoj završnici turnira od 17. do 19. aprila. Na turniru će učestvovati Radnički iz Kragujevca, Šabac, Primorac iz Kotora i Jadran iz Herceg Novog.

Polufinalni mečevi su na programu u petak, jedno polufinale zakazano je za srpske klubove, a druge za crnogorske. Tako će snage odmjeriti Radnički i Šabac, a onda i Primorac i Jadran. Potom nas u nedjelju očekuje finale i borba za naslov šampiona regiona, a istog dana održaće se i utakmica za treće mjesto.

Parovi polufinala:

  • Radnički - Šabac
  • Primorac - Jadran

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

