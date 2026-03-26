Kreće nova era reprezentacije Hrvatske: Ivica Tucak ispunio obećanje poslije kiksa u Beogradu

Autor Bojan Jakovljević
Trener Hrvatske Ivica Tucak nije pozvao pola igrača koji su nastupali na Evropskom prvenstvu početkom godine.

Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske Ivica Tucak objavio je spisak igrača koji će konkurisati za utakmice kvalifikacija za Svjetski kup. "Barakude" su pretrpjele velike promjene u odnosu na Evropsko prvenstvo u Beogradu, gdje su završili kao šesti, pošto čak sedmorica igrača nisu pozvana.

Cilj je podmlađivanje reprezentacije, ali prema riječima selektora nikome nisu zatvorena vrata reprezentacije. U odnosu na posljednje veliko takmičenje na spisku nema Josipa Vrlića, Luke Lončara, Ivana Marcelića, Matiasa Biljake, Ante Vukičevića, Andrije Bašića i Filipa Kržića.Tu su sada nova imena - Mauro Ivan Čubranić, Viktor Tončinić, Mislav Ćurković, Toni Radan i Roko Akrap, Ante Jerković i Vlaho Pavlić.

"Ovo će biti jedan temelj za budućnost, ali rekao sam već da nikada vrata reprezentacije neće nikomu biti zatvorena. Ovo je jednostavno moralo da se uradi, ali takođe, to smo ionako planirali da uradimo nezavisno od rezultata na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Takođe, nešto što sam najavljivao prije tog takmičenja", rekao je Ivica Tucak i dodao:

"Imamo dvije i po godine do Olimpijskih igara u Los Anđelesu, što je glavni cilj ciklusa. Ovo je temelj. Obavio sam razgovore sa starijim igračima. To su momci koji su iznijeli velik dio tereta na svojim leđima i dali velik doprinos ovoj reprezentaciji. Sad su u fazi karijere gdje bi bilo suludo očekivati da oni mogu da igraju u ljeto 2028. Ne daj Bože da bude potrebe, pa da ih opet pozovem. Pratićemo ih, ali je pitanje hoće li oni tada uopšte igrati. Vrata su uvijek otvorena, svima, ali ponavljam - ovo je temelj nove reprezentacije."

Hrvate sada očekuje kvalifikacioni turnir u Grčkoj za Svjetski kup i to će biti prva prilika za dokazivanje podmlađene reprezentacije. Osam reprezentacija će boriti za učešće na Završnom turniru, a šest prolazi dalje. Reprezentacije su podijeljene u dvije grupe, a Srbija i Hrvatska su razdvojene.

Srbiija je u grupi A sa Holandijom, Mađarskom i Grčkom, dok su Hrvati u grupi B  sa Italijom, Španijom i SAD.

