logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vaterpolisti Srbije pobijedili Holandiju: Vasilije Martinović nosio "delfine" do trijumfa u Svjetskom kupu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Vaterpolisti Srbije pobijedili su u prvom meču kvalifikacija za Svjetski kup, u susretu sa Holandijom.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije krenula je u pohod na Svjetski kup i u prvom meču pobijedila je Holandiju 15:11. Srpski nacionalni tim trijumf je potvrdio u finišu meča, a najbolji je bio Vasilije Martinović, koji je postigao čak pet golova u timu Uroša Stevanovića.

Srbija se nalazi na kvalifikacionom turniru za Svjetski kup koji se održava u Grčkoj, u gradu Aleksandropoli, dok će finalni turnir biti na programu od 22. do 26. jula u Sidneju. Srpski tim je dobro startovao, pobijedio je neugodnu Holandiju sa kojom se mučio i u prvom meču Evropskog prvenstva u Beogradu, kada je slavio poslije penala.

Bilo kako bilo, Srbija je krenula silovito i stigla do velikih 5:1 za šest minuta igre. A onda je rivalu malo trebalo - Sam van den Brug, Lars ten Brok i Maks van der Verve nizali su golove, pa je poslije osam minuta igre Holandija bila samo na gol zaostatka (5:4). Velika borba se nastavila i u daljim dionicama, ali je Srbija bila korak ispred.

Nikako tim Uroša Stevanovića nije uspijevao da se rezultatski odlijepi, pošto se uglavnom igralo gol za gol, sve do 29. minuta. Evropski šampioni tada su vezali tri gola - najprije je Vasilije Martinović pogodio za 13:11, potom su mrežu tresli i Nikola Lukić i Strahinja Krstić.

Srbija naredni meč igra protiv domaćina, reprezentacije Grčke, u utorak od 16.30, a onda u srijedu odmjerava snage sa Mađarskom od 12.30.

Poslije utakmica u kvalifikacionom dijelu u dvije grupe, takmičenje se nastavlja ponovo u dvije grupe. Prvu će činiti po dvije prvoplasirane ekipe iz kvalifikacionih grupa, drugu će činiti preostale ekipe. Bodovi se ne prenose. Pet najuspješnijih ekipa takmičiće se na finalnom turniru u Sidneju. U drugoj grupi su Italija, Hrvatska, Španija i SAD.

Bonus video: 

Pogledajte

00:33
Kubanka peva himnu Srbije
Izvor: RTS2
Izvor: RTS2

(MONDO)

Tagovi

Srbija Holandija Vaterpolo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC