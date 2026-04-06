Vaterpolisti Srbije pobijedili Holandiju: Vasilije Martinović nosio "delfine" do trijumfa u Svjetskom kupu

Vaterpolisti Srbije pobijedili su u prvom meču kvalifikacija za Svjetski kup, u susretu sa Holandijom.

Reprezentacija Srbije krenula je u pohod na Svjetski kup i u prvom meču pobijedila je Holandiju 15:11. Srpski nacionalni tim trijumf je potvrdio u finišu meča, a najbolji je bio Vasilije Martinović, koji je postigao čak pet golova u timu Uroša Stevanovića.

Srbija se nalazi na kvalifikacionom turniru za Svjetski kup koji se održava u Grčkoj, u gradu Aleksandropoli, dok će finalni turnir biti na programu od 22. do 26. jula u Sidneju. Srpski tim je dobro startovao, pobijedio je neugodnu Holandiju sa kojom se mučio i u prvom meču Evropskog prvenstva u Beogradu, kada je slavio poslije penala.

Bilo kako bilo, Srbija je krenula silovito i stigla do velikih 5:1 za šest minuta igre. A onda je rivalu malo trebalo - Sam van den Brug, Lars ten Brok i Maks van der Verve nizali su golove, pa je poslije osam minuta igre Holandija bila samo na gol zaostatka (5:4). Velika borba se nastavila i u daljim dionicama, ali je Srbija bila korak ispred.

Nikako tim Uroša Stevanovića nije uspijevao da se rezultatski odlijepi, pošto se uglavnom igralo gol za gol, sve do 29. minuta. Evropski šampioni tada su vezali tri gola - najprije je Vasilije Martinović pogodio za 13:11, potom su mrežu tresli i Nikola Lukić i Strahinja Krstić.

Srbija naredni meč igra protiv domaćina, reprezentacije Grčke, u utorak od 16.30, a onda u srijedu odmjerava snage sa Mađarskom od 12.30.

Poslije utakmica u kvalifikacionom dijelu u dvije grupe, takmičenje se nastavlja ponovo u dvije grupe. Prvu će činiti po dvije prvoplasirane ekipe iz kvalifikacionih grupa, drugu će činiti preostale ekipe. Bodovi se ne prenose. Pet najuspješnijih ekipa takmičiće se na finalnom turniru u Sidneju. U drugoj grupi su Italija, Hrvatska, Španija i SAD.

Bonus video:

Pogledajte 00:33 Kubanka peva himnu Srbije Izvor: RTS2 Izvor: RTS2

