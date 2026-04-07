Sudije "otele" pobjedu vaterpolista Srbije: "Delfini" ispustili sedam razlike?!

Reprezentacija Srbije izgubila od Grčke u vaterpolu poslije velikog preokreta i uz očigledno tendenciozne odluke sudija iz Italije i Japana.

Izvor: MN PRESS

"Srbija je u drugom kolu kvalifikacionog turnira izgubila utakmicu koju je zaslužila da dobije. Grčka je uz čudne odluke sudijskog para Kolombo (Italija) i Kurosaki (Japan) pobedila 16:15 (3:4, 4:7, 6:3, 3:1) i tako ostala u trci za jedno od prva dva mjesta", piše na sajtu Vaterpolo saveza Srbije.

Srpska reprezentacija je imala prednost od čak sedam golova poslije 15 minuta utakmice, a završeno je trijumfom domaćeg tima. Zbog toga Srbija sutra igra sa Mađarskom u 12.30 i pobjeda je vodi u Sidnej, na završnicu Svjetskog kupa u vaterpolu od 22. do 26. jula, a poraz ostavlja "delfine" u prilici da u nastavku takmičenja stigne do finalnog turnira.

Sve se rješavalo na kraju kada su arbitri imali različite aršine. Srbija je imala loptu na 1,34 do kraja i vođstvo 15:14. Tada je gledan VAR snimak na zahtjev Grka. Sudije su vidjele "brutaliti" Petra Jakšića. Potom je selektor Uroš Stevanović zatražio "čelendž" jer je u prethodnoj akciji bila slična situacija. Sudije nisu tako reagovale. Grci su realizovali peterac a zatim igrajući sa igračem više postigli pobjednosni gol.

Srbija je 14 minuta igrala perfektno. Sve je evropskom prvaku polazilo za rukom, Grci nisu znali gdje se nalaze. Odbrana, smislen napad, igrač više donijeli su Srbiji prednost 11:4. Sijevalo je sa svih strana, grčka odbrana je bila u problemu, Zorzatos je brzo bio zamijenjen na golu.

Ipak u posljednjih 100 sekundi pala je koncentracija i Grčka je sa tri gola vratila nadu u preokret. Imala je Srbija 13:9 u trećem dijelu, ali je pritisak domaćina koji je popravio igrača više bio sve snažniji. Kod 13:11 Stevanović je ubacio Mišovića ali nije vrijedilo, Grčka je sa sjajnim Argiropulosom izjednačila 23 sekunde prije kraja. Martinović je u posljednjem sekundu donio prednost.

Početkom posljednjeg dijela Stanojević pogodio za 15:13 i ispostavilo da je 6,20 do kraja to bio posljednji gol za Srbiju. Redjale su se akcije Spahis je smanjio. Nije Grčka imala rješenje za odbranu Srbije do sudijskih odluka u već opisanim momentima. Stevanović je zaradio crveni karton, Petar Jakšić takodje. Biće protiv Madjara vraški teško ali je Srbija igrom sa desetoricom igrača u odnosu na EP protiv Grčke koja je imala samo pet izmjena pokazala da može da igra sa optimizmom.

U prvoj utakmici grupe Mađarska je na peterce pobijedila odličnu Holandiju 16:15 (4:3, 0:3, 3:2, 4:3 – 5:4). Nađi je tri sekunde prije kraja donio Mađarima šansu da do dva boda stignu na peterce. Mađarska ima pet bodova, Grčka i Srbija po tri, Holandija jedan.

U drugoj grupi Španija je slavila protiv Hrvatske 14:10 (4:3, 5:2, 2:2, 3:3). Večeras igraju SAD i Italija. Prije te utakmice Italijani, Španci i Hrvati su imali tri boda, Amerikanci su bez bodova.

Sreda: Srbija – Mađarska (12.30), Italija – Hrvatska (14.30), Grčka – Holandija (16.30), Španija – SAD (18.45).

Grčka – Srbija 16:15 (3:4, 4:7, 6:3, 3:1)

Sudije: Kolombo (Italija) i Kurosaki (Japan). Igrač više: Grčka 12(6), Srbija 14 (8).Peterci: Grčka 3 (2), Srbija 2 (2).

Grčka: Zerdevas, Puros, Cazis, Argiropulos 6, Papanastasiju, Kilas 1, Kalogeropulos 2, Alafrakis 1, Kakaris 1, Nikolaidis 1, Gardikas 2, Zorzatos, Spahić 1, Kastrinakis 1.

Srbija: Mišović, Pljevančić, Stanojević 2, Lukić 1, Lazić, Milojević, Trtović 1, N.Jakšić 3, Krstić 1, Gladović 2, P.Jakšić 1, Urošević, Glušac, Martinović 4.

