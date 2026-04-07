Ko je Peter Mađar? Nekada bio Orbanov saveznik, a sada najveći protivnik

Mađari se spremaju za parlamentarne izbore 12. aprila, a sudeći prema anketama, vodi stranka Tisa koju predvodi Peter Mađar.

"Sada ili nikada", poručio je Peter Mađar (45) tokom snažne kampanje uoči izbora 12. aprila, za koje ankete pokazuju da bi mogao da ih dobije.

On je nekada bio u vladajućoj stranci Fides, koju predvodi aktuelni premijer Viktor Orban, a sada predstavlja i njegovu najveću prijetnju.

Mađarov slogan potiče iz pokliča revolucionarnog pjesnika iz 19. veka koji je pozivao na ustanak za otadžbinu. Poslije više od 100 predizbornih skupova, njegova poruka je skraćena na "Sada", a riječi "ili nikada" su precrtane, čime se dodatno naglašava hitnost.

Imao je plan da obiđe svih 106 izbornih jedinica u Mađarskoj, a dnevno je držao nekoliko govora. Mađar je dvije godine obilazio zemlju i na taj način je izgradio snažnu bazu podrške, čak i u malim gradovima i selima gdje Fides tradicionalno dominira.

Prošle godine je prepješačio 300 kilometara od Budimpešte do rumunske granice u kampanji za "ujedinjenje" nacije, pokušavajući da pridobije prirodne glasače Fidesa.

Mađar obećava borbu protiv korupcije, poboljšanje ekonomije i pokušava da pridobije socijalno ugroženu romsku zajednicu u Mađarskoj. Takođe je obećao da će odblokirati milijarde evra iz fondova Evropske unije, koji su uglavnom zamrznuti zbog nepoštovanja vladavine prava u Mađarskoj.

Međutim, Orban ga je prikazao kao "marionetu" Evropske unije i Ukrajine, a biračima je poručio da su "oni prava stranka mira".

Dobro poznaje protivnika

Mađarovo samopouzdanje proizlazi iz dubokog razumijevanja protivnika s kojim se suočava. Do februara 2024. godine, Mađar je bio sastavni dio Fidesove porodice.

Pridružio se stranci još tokom studija i oženio se jednom od njenih uzdanica, Juditom Vargom, sa kojom ima troje djece.

Zatim je iznenadio Mađare gostovanjem uživo na opozicionom Jutjub kanalu Partizan. U zemlji od 9,6 miliona stanovnika, milion ljudi je gledalo kako ozbiljni Peter Mađar objašnjava zašto mu se smučila sopstvena stranka.

"Svi su me upozoravali protiv toga, prijatelji, porodica, ljudi koje poznajem. Očigledno je da sam dugo bio dio ovog sistema, ovog kruga", rekao je voditelju Martonu Guljašu.

Mađarsku je tada potresao skandal u kojem je predsjednica Katalin Novak pomilovala čovjeka koji je pomogao u zataškavanju seksualnog zlostavljanja u državnom dječjem domu.

Ona je podnijela ostavku, kao i Mađarova bivša supruga. Varga je bila ministarka pravde i jedna od potpisnica pomilovanja. Dvije vodeće žene Fidesa su tako snosile posljedice. Vargi se smješila velika politička karijera u stranci, ali se tada neslavno završila.

Sada, kada više nije bio deo mašinerije Fides, Mađar je osjetio da je došao njegov trenutak.

Intervju koji je označio prekretnicu

"Ne želim da budem dio sistema u kojem se pravi ljudi na vlasti kriju iza ženskih sukanja", napisao je na Fejsbuku.

Pred kraj intervjua za Partizan, Mađar je govorio o nadi u političke promjene, iako je smatrao da će to biti veoma teško dok je Orban na vlasti.

Postojeća opozicija je, prema njegovim rečima, potpuno nesposobna, pa promjena mora da dođe iznutra.

"Ipak, jednog dana će doći do promjene, i kada se to desi, mogla bi da bude brza", poručio je.

Njegovo pojavljivanje na Jutjubu postalo je viralno.

"To nije bio planiran potez", rekao je kasnije za BBC.

"Majka me je zvala da ne idem, ali sam uradio suprotno. Svi su znali kakva je situacija u Mađarskoj, nije baš bezbjedno suprotstaviti se ovoj vlasti", izjavio je.

Brak Petera Mađara, koji je bio u fokusu javnosti, raspao se 2023. godine, ali je on i dalje bio važna figura u Fidesu, iako široj javnosti nije bio mnogo poznat.

Uspon Petera Mađara i razočaranje u Fides

Ideološki je bio prirodan saveznik Orbanovih socijalnih konzervativaca.

Osim što je sin dvoje advokata, Mađarov kum je bivši mađarski predsjednik. Nije ni čudo što se za politiku zainteresovao od malih nogu.

Pohađao je elitnu katoličku srednju školu u centru Budimpešte, a zatim studirao pravo na katoličkom univerzitetu dok je Orban bio premijer u svom prvom mandatu od 1998. do 2002. godine.

Mađar se pridružio stranci nakon Orbanovog izbornog poraza, a njegova supruga Judit Varga ubrzo je postala jedna od ključnih figura Fidesa, preuzevši funkciju ministarke pravde 2019. godine.

Predizborni bilbord koji prikazuje Petera Mađara u društvu Ursule fon der Lajen i Vladimira Zelenskog

Radio je kao diplomata u stalnoj misiji Mađarske u Briselu, a kasnije je vodio Orbanov tim za saradnju sa Evropskim parlamentom. Takođe je bio član upravnih odbora državnih kompanija.

Njegovo razočaranje strankom raslo je postepeno.

"Vremenom sam postajao sve kritičniji, i javno i među prijateljima. Mogu vam reći da je Fides, kakvog ga danas vidimo, veoma, veoma drugačiji od onog kojem sam se pridružio 2002. Političari su mi uvijek govorili da je potrebno zadržati vlast, neko vreme sam to prihvatao. Ali prekretnica je bila 2024. godina", rekao je za BBC.

U jednom trenutku, Mađar se zapitao da li je pogriješio: "Imam troje djece, mnogo ih volim i bio sam veoma zabrinut za njihovu budućnost".

Ako je intervju na Jutjubu bio prekretnica, sledeći veliki trenutak dogodio se 15. marta 2024, na nacionalni praznik kojim se obilježava godišnjica revolucije iz 1848. godine.

Dok je Orban govorio ispred Nacionalnog muzeja u Budimpešti, osuđujući Evropsku uniju i pozivajući na "okupaciju Brisela", Mađar se obratio pred oko 10.000 ljudi, optužujući vrh vlasti za korupciju i loše upravljanje ekonomijom.

Najavio je osnivanje nove stranke, svega nekoliko nedelja prije evropskih izbora.

Pojačao je optužbe za korupciju, a čak je objavio tajni snimak razgovora sa bivšom suprugom iz 2023. godine, u kojem ona govori o jednom sudskom procesu visokog profila.

Judit Varga je rekla da je zgrožena njegovim postupcima i optužila ga za zlostavljanje, što je on negirao. Takođe se sukobio sa bivšim prijateljem, ministrom Gergelijem Guljašem, koji je rekao da je Mađar "onaj koji prvo izdaje porodicu, a zatim kao agent Brisela izdaje svoju zemlju".

Na pitanje šta misli o svom protivkandidatu, Orban je za BBC rekao: "Napustio je Fides, to je sve".

U međuvremenu, ostvario je značajan politički uspon i sklapao nova savezništva, uključujući i onaj sa popularnim glumcem Ervinom Nagijem.

Stranka Tisa

Mađar je preuzeo neaktivnu stranku Tisa i osvojio 29,6% glasova i sedam mjesta u Evropskom parlamentu. Tisa je zaostala za vladajućim Fidesom, koji je osvojio 44,8%, ali je Mađar time poslao snažnu političku poruku.

Do jeseni 2024. godine, njegova nova stranka bila je ispred Fidesa u anketama, a on je oštro kritikovao Orbanove bliske veze sa Rusijom.

Dok je Orban Tisu nazivao "ratnim huškačima" i govorio o "briselskom ratnom maršu", Mađar je premijera prozivao kao čovjeka koji je 1989. tražio povlačenje sovjetskih trupa iz Mađarske, a sada gazi nasljeđe 1956. kao "najverniji saveznik Kremlja".

"Gospodine premijeru, zašto više ne govorite 'Rusi, idite kući'?" upitao je.

Mađar nije liberal. Otvoreno je ismijavao liberalnu opoziciju koja je ranije pokušavala da se suprotstavi Orbanu, ali bez uspjeha.

Jedna od ključnih stvari njegovog uspjeha jeste razbijanje fragmentisane stare opozicije. Smatra da bivši socijalistički lider Ferenc Gjuršani nije ništa bolji od Orbana.

Takođe se nije ustručavao da se suprotstavi medijima bliskim Orbanu koji dominiraju medijskim prostorom u Mađarskoj.

Početkom ove godine tvrdio je da je bio meta pokušaja "ruskog stila" kampanje, koja je uključivala i kompromitujući snimak.

Novinarima je poslata crno-bela fotografija sa nadzorne kamere na kojoj se navodno vidi droga na stolu pored kreveta. Sugerisano je da postoji još materijala, a Mađar je pokušao da to preduhitri. Priznao je da je imao odnos sa bivšom djevojkom, ali je negirao da je koristio bilo kakve supstance i tvrdio da je bio uvučen u "zamku" koju su organizovale tajne službe.

"Moja savjest je čista", rekao je, dodajući da je 22. marta uradio test na nedozvoljene supstance kako bi dokazao da nije koristio narkotike posljednjih mjeseci, kao i da je i ranije imao negativne rezultate.

Do sada, nijedna od optužbi i napada usmjerenih protiv Mađara nije ostavila značajniji trag. Kao bivši savetnik Fidesa, smatra da mu to daje prednost.

"Poznajem ih, znam njihove trikove. Znam da su veoma uplašeni. Ovo je prilika koja se pruža jednom u životu, ne za Petera Mađara, već za čitavu zemlju", rekao je.

(EUpravo zato/BBC)