Orban u sve većim problemima: Ankete pokazuju ubjedljivu prednost opozicije

Mađarska opoziciona stranka desnog centra "Tisza" značajno je povećala svoju prednost nad "Fidesom" premijera Viktora Orbana u martu 2026. godine.

Prema najnovijim istraživanjima javnog mnjenja, Orban se suočava sa najozbiljnijim izazovom u svojoj šesnaestogodišnjoj vladavini, svega nekoliko sedmica prije parlamentarnih izbora zakazanih za 12. april.

Rezultat ovih izbora imaće dalekosežne posljedice ne samo za Mađarsku, već i za cijelu Evropu.

Dominacija Petera Mađara

Agencija za istraživanje javnog mnjenja Median, čiji su rezultati objavljeni na portalu hvg.hu, navodi da podrška Fidesu stagnira uprkos brojnim vladinim mjerama usmjerenim na pridobijanje birača nakon tri godine ekonomske krize.

Ključni podaci ankete među opredijeljenim biračima:

Stranka Tisza: 58% (rast sa 55% u februaru).

Fides (Viktor Orban): 35% (bez promjena).

Pod vođstvom Petera Mađara, nekadašnjeg vladinog insajdera, Tisza je uspjela da objedini veliki dio opozicije koji je odustao od sopstvenih kandidatura kako bi podržao jedinstven front protiv Orbana.

Rekordna izlaznost na pomolu?

Kada se uzme u obzir cjelokupno biračko tijelo, Tisza uživa podršku 46% građana, dok je uz Orbanov Fides 30% ispitanika. Anketa sprovedena između 17. i 20. marta predviđa izuzetno visoku izlaznost.

"Moguće je da ćemo svjedočiti rekordno visokoj izlaznosti," izjavio je Endre Han, čelnik Mediana. Čak 89% ispitanika potvrdilo je da će izaći na birališta, što je ogroman skok u odnosu na 70% iz 2022. godine.

Dok opozicija slavi, desničarska stranka Naša domovina (Mi Hazank) bilježi pad podrške na 4%, što je ispod izbornog praga od 5%.

S druge strane, iz tabora Fidesa stižu tvrdnje da njihove interne ankete i dalje predviđaju pobjedu Viktora Orbana. Kritičari, međutim, upozoravaju da su ta istraživanja sproveli instituti blisko povezani sa aktuelnom vlašću. Agencija Median važi za jednu od najpouzdanijih u državi, s obzirom na to da je precizno predvidjela ishod izbora prije četiri godine.

