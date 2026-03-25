Orban: Obustavljamo isporuku gasa Ukrajini

Mađarska će postepeno obustaviti isporuke prirodnog gasa Ukrajini dok se ne obnove tokovi nafte kroz naftovod "Družba", izjavio je premijer Viktor Orban, čime je dodatno zaoštren spor između Budimpešte i Kijeva, navodi Rojters.

Sukob oko energenata produbljuje se u trenutku kada rat već ozbiljno utiče na snabdjevanje i odnose u regionu, a posljedice bi mogle imati širi uticaj na Evropu, piše Rojters.

Orban: Obustavljamo gas dok se ne vrati nafta

"Postepeno obustavljamo isporuke gasa iz Mađarske ka Ukrajini i zadržaćemo gas koji imamo u Mađarskoj", rekao je Viktor Orban u video-obraćanju objavljenom na Fejsbuku.

Ova odluka dolazi kao odgovor na prekid isporuka ruske nafte kroz naftovod "Družba", koji prolazi kroz Ukrajinu i snabdjeva rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj.

Spor oko oštećenja naftovoda

Mađarska i Slovačka optužuju Ukrajinu za prekid rada naftovoda, dok Kijev tvrdi da je infrastruktura oštećena u ruskom napadu dronom krajem januara i da se popravke odvijaju što je brže moguće.

U međuvremenu, eksperti Evropske unije stigli su u Ukrajinu kako bi procijenili stanje na terenu i pomogli u obnovi protoka nafte.

Isporuke gasa još traju, ali su pod znakom pitanja

Prema podacima operatera mađarskog gasovoda FGSZ, isporuke gasa ka Ukrajini nastavljene su i u srijedu ujutru.

Ukrajina bi tokom dana trebalo da primi 8,3 miliona kubnih metara gasa iz Mađarske, što je isti nivo kao i prethodnog dana, dok ukupni uvoz iz istočne Evrope iznosi oko 25 miliona kubnih metara.

Za mart je Ukrajina ugovorila 180 miliona kubnih metara gasa iz Mađarske, što čini oko 28 odsto ukupnog uvoza.

Prietnje širenjem energetskog pritiska

Orban je ranije nagovestio da bi Mađarska mogla da obustavi i izvoz električne energije Ukrajini ukoliko se ne obnovi dotok nafte kroz "Družbu".

Istovremeno, lideri Evropske unije nisu uspjeli da ubede Orbana da odustane od blokade paketa pomoći Ukrajini vrijednog 90 milijardi evra.

Neizvjesnost oko obnove isporuka

Iako Ukrajina radi na sanaciji oštećenog naftovoda, vlasti u Kijevu su ranije signalizirale da bi potpuna obnova isporuka mogla potrajati još nekoliko nedjelja.

U međuvremenu, energetski sukob između zemalja dodatno komplikuje već napetu situaciju izazvanu ratom.