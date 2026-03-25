"Neumorno radi za svoju Mađarsku, kao i ja za Ameriku": Tramp podržao Orbana pred izbore

Donald Tramp podržao Viktora Orbana pred izbore u Mađarskoj, dok ankete pokazuju da zaostaje za Petrom Mađarom.

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je podržao mađarskog premijera Viktora Orbana uoči predstojećih parlamentarnih izbora u Mađarskoj.

"Vrlo cijenjeni premijer Mađarske Viktor Orban zaista je snažan i moćan lider, sa dokazanim rezultatima i izuzetnim dostignućima. On neumorno radi za svoju veliku zemlju i svoj narod, koje voli, baš kao što ja činim za Sjedinjene Američke Države.

Viktor marljivo radi na zaštiti Mađarske, rastu privrede, otvaranju radnih mjesta, podsticanju trgovine, zaustavljanju ilegalne imigracije i obezbjeđivanju zakona i reda! Odnosi između Mađarske i Sjedinjenih Država dostigli su nove nivoe saradnje i izuzetnih rezultata tokom moje administracije, velikim delom zahvaljujući premijeru Orbanu", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

"Radujem se nastavku bliske saradnje s njim kako bi obe naše zemlje dodatno napredovale na ovom izvanrednom putu uspjeha i saradnje. Bio sam ponosan što sam podržao Viktora na izborima 2022. godine i čast mi je da to učinim ponovo.

Dan izbora je 12. april 2026. Mađarska: izađite na izbore i glasajte za viktora orbana. On je pravi prijatelj, borac i pobjednik i ima moju potpunu i bezrezervnu podršku za ponovni izbor za premijera Mađarske, Viktor Orban nikada neće izneveriti veliki mađarski narod. Uz njega sam do kraja", dodao je Tramp.

Orban zaostaje u anketama

U Budimpešti su se u ponedeljak okupili članovi Patriota za Evropu, grupe koju su 2024. osnovali Orban i njegovi saveznici. Riječ je o trećoj najvećoj političkoj grupi u Evropskom parlamentu.

Stranke koje je čine, iz 13 zemalja EU, dele snažno protivljenje imigraciji, zagovaraju nacionalni suverenitet umesto dublje evropske integracije i zalažu se za konzervativne društvene vrednosti.

Na skupu su bili i političari poput Marin Le Pen iz Francuske, Mateo Salvini iz Italije i Gert Vilders iz Holandije. Jedan po jedan, svih 13 govornika izašlo je na binu kako bi pohvalili Orbana i pozvali Mađare da na izborima 12. aprila glasaju za njega i njegovu stranku Fides.

Međutim, dvije i po nedelje prije izbora, većina anketa pokazuje da Orban zaostaje za vođom opozicije Peter Mađar. To ukazuje na to da bi Orbanova šesnaestogodišnja vladavina i uticaj na konzervativni pokret mogli biti pri kraju.