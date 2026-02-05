logo
"Čast mi je da ga ponovo podržim": Tramp ohrabrio Orbana pred izbore u Mađarskoj

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da podržava mađarskog premijera Viktora Orbana i da se raduje nastavku saradnje s njim.

Tramp podržao Orbana pred izbore Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

"Bio sam ponosan što sam podržao Viktora za reizbor 2022. godine i čast mi je što to ponovo činim. Viktor Orban je pravi prijatelj, borac i pobjednik i ima moju potpunu i apsolutnu podršku za reizbor za premijera Mađarske, jer on nikada neće iznevjeriti veliki narod Mađarske", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth social.

Dodao je da je "visokopoštovani premijer Mađarske zaista jak i moćan lider, sa dokazanim uspjehom u postizanju fenomenalnih rezultata".

"On se neumorno bori za svoju veliku zemlju i narod i voli ih, baš kao što ja činim za Sjedinjene Američke Države. Viktor vrijedno radi na zaštiti Mađarske, razvoju ekonomije, stvaranju radnih mjesta, promociji trgovine, zaustavljanju ilegalne imigracije i obezbjeđivanju zakona i reda", naveo je Tramp.

Ocijenio je da su odnosi Mađarske i Sjedinjenih Država dostigli nove visine saradnje i spektakularnih dostignuća, "uglavnom zahvaljujući Orbanu".

