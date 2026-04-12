Hit u Mađarskoj: Političar se pojavio na biralištu u bademantilu (Foto)

Hit u Mađarskoj: Političar se pojavio na biralištu u bademantilu (Foto)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Stranka MKKP je uz dozu humora podijelila fotografiju sa biračkog mjesta.

mađarska izbori Izvor: Alexander Ryumin / Zuma Press / Profimedia

Nesvakidašnja scena zabilježena je danas na jednom biračkom mjestu u Mađarskoj, kada se jedan političar pojavio na glasanju u bademantilu, sa četkicom za zube u ustima.

Riječ je o Tamašu Bombiču, kandidatu Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP - MKKP - u bukvalnom prevodu "Mađarska stranka dvorepog psa"), koji se takmiči za mjesto u parlamentu u 16. okrugu.

Njegovo neobično izdanje imalo je i "logično“ objašnjenje" - kako je stranka saopštila, Bombič "nije mogao da čeka, pa je zaokružio svoj glas prije nego što je završio pranje zuba".

MKKP je poznata kao satirična politička organizacija u Mađarskoj.

Osnovana je u Segedinu 2006. godine, ali je zvaničan status političke stranke stekla tek 2014. Na izborima 2006. svi njihovi kandidati nastupali su pod imenom Nađ Ištvan, što je mađarski ekvivalent generičnih imena poput „Džon Smit“.

Ova stranka prepoznatljiva je po ironiji, apsurdnim obećanjima i kritikama političkog sistema kroz humor.

Njeni članovi često organizuju i kreativne akcije u javnom prostoru – od popravljanja infrastrukture do simboličnih intervencija i grafita – kako bi ukazali na svakodnevne probleme građana.

Iako je počela kao svojevrsna „šala“, MKKP danas ima vidljivo prisustvo na političkoj sceni i određenu podršku birača, naročito među mlađim i urbanim stanovništvom koje je skeptično prema tradicionalnim partijama.

 (Kurir/Mondo) 

