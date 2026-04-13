Mađar će zabraniti Orbanu povratak na vlast? "Odluka će važiti i retroaktivno"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Peter Mađar razmatra ograničavanje na dva mandata za premijera.

Orban više neće moći biti premijer mađarske Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Budući premijer Mađarske Peter Mađar obratio se javnosti dan nakon velike pobjede na parlamentarnim izborima na kojim je njegova partija "Tisa" ubjedljivo pobijedila "Fides" Viktora Orbana osvojivši dvije trećine u parlamentu. Najavio je mogućnost ograničavanja na dva mandata za premijera, prenosi britanski list "Gardijan".

Plan je, prema njegovim riječima, da se to implementira u Ustav Mađarske i da bi se čak primjenjivalo to novo pravilo i retroaktivno. To znači da Orban više ne bi mogao da bude premijer pošto je premijer već bio u dva navrata - od 1998. do 2002. i od 2010. do 2026. godine - ukupno je proveo 20 godina na vlasti u Mađarskoj.

Da podsjetimo, stranka "Tisa" Petera Mađara ubjedljivo je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj. Viktor Orban prelazi u opoziciju poslije 16 godina na vlasti.

KO JE PETER MAĐAR KOJI JE POBEDIO ORBANA?
Izvor: Kurir

Pročitajte i ovo

Tagovi

Peter Mađar Viktor Orban Mađarska

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ