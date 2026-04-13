Šta će biti sa Ukrajinom nakon Orbanovog poraza: Stiže velika promena, da li stižu i obećane milijarde?

Pobjeda Petera Mađara donosi Ukrajini deblokadu evropskih fondova i promenu tona Budimpešte, ali ne i oružje iz Mađarske, dok Kijev čeka tvrdog pregovarača po pitanju manjina i puta u EU.

Izvor: Magyar Péter Hivatalos/youtube

Peter Mađar pobijedio je na izborima u Mađarskoj, što znači da će vladavina Viktora Orbana biti okončana poslije 16 godina. Jedno od pitanja koje se postavlja je: kakav će biti odnos novog premijera Mađarske prema Ukrajini?

Mađar možda jeste proevropski orijentisan, ali za Ukrajinu donosi određene probleme. Evo šta tačno pobjeda Mađara znači za ratom razorenu zemlju i zašto Volodimir Zelenski ne bi trebalo da se opušta.

Kraj blokada i veta u Briselu

Najveća promena za Ukrajinu biće uklanjanje mađarskog veta u institucijama EU.

Finansijska pomoć: Očekuje se da će Mađarova vlada prestati da blokira pakete pomoći Ukrajini (poput onih od 50 milijardi evra i više), što je Orban često koristio kao sredstvo ucjene da bi odblokirao sredstva za Mađarsku

EU integracije: Iako Mađar naglašava "proces zasnovan na zaslugama", ne očekuje se da će tako snažno biti protiv članstva Ukrajine. Ipak, on je još u predizbornoj kampanji naglasio da neće biti lak sagovornik Kijeva po ovom pitanju

Stavovi o ratu u Ukrajini i naoružanju

Peter Mađar je tokom kampanje bio veoma oprezan kako ne bi otuđio umjerene birače koji se plaše direktnog uvlačenja u rat, ali se njegovi stavovi u neku ruku poklapaju sa Orbanovim.

Protiv slanja oružja: Mađar je zadržao stav da Mađarska neće direktno slati oružje niti trupe u Ukrajinu. Ovo je ključna tačka u kojoj se on slaže sa većinskim raspoloženjem mađarske javnosti. "Delimo stav vlade: nećemo slati vojnike ili oružje u Ukrajinu iz Mađarske. Poznata vam je osetljiva situacija Mađarske u tom ratu", izjavio je Mađar povodom naoružavanja Kijeva

Tranzit pomoći: Za razliku od Orbana, Mađar je signalizirao da bimogao dozvoliti tranzit vojne pomoći preko mađarske teritorije, što bi logistički značajno olakšalo snabdijevanje ukrajinske vojske

Ruski uticaj: Njegov glavni prioritet je smanjenje energetske zavisnosti od Rusije i raskidanje "netransparentnih dogovora" sa Moskvom, što Ukrajina vidi kao ključni korak u slabljenju ruskog uticaja u Evropi

Odnos sa Volodimirom Zelenskim

Odnos između Budimpešte i Kijeva će verovatno preći iz faze otvorenog neprijateljstva u fazu pragmatične saradnje.

Promena tona: Orban je Zelenskog često portretisao kao "neprijatelja" ili marionetu Zapada. Očekuje se da će Mađar će taj narativ ubalžiti i fokusirati se na diplomatiju

Pitanje manjina: Glavna tačka spoticanja ostaće prava mađarske manjine u Zakarpatskoj oblasti. Međutim, dok je Orban ovo pitanje koristio za blokadu Ukrajine, Mađar će vjerovatno tražiti rješenje kroz dijalog i pritisak unutar EU okvira

Simbolika: Očekuje se da bi jedan od prvih poteza Mađara mogao biti posjeta Kijevu, što bi bio snažan simbolički raskid sa Orbanovom erom

Ipak, preko noći se ništa neće desiti. Mađar je istakao da ne može prekinuti uvoz ruskog gasa i nafte "već sutra", već je kao realan rok za kraj energetske zavisnosti od Rusije postavio tek 2035. godinu - znatno kasnije u odnosu na planove Evropske unije za 2027. godinu.

Bez većeg zaokreta

Uz to, pohvalio je napore Donalda Trampa za okončanje rata u Ukrajini. Stručnjaci su složni: stranka Tisa je "suverenistička", a ne "proukrajinska" partija i radikalni "U-zaokret" se neće desiti.

Mađar izbjegava ovu temu u domaćoj javnosti jer zna da mađarski birači, čak i njegovi glasači, mahom ne podržavaju naoružavanje Ukrajine.

Zapad i Brisel možda slave jer Orban više nije na vlasti, ali Ukrajina će se suočiti sa novom realnošću. Očekuje ih lider koji ne gura prst u oko Briselu, ali i dalje stavlja "rampu" na oružje i prečice za ulazak u EU.

(Blic/MONDO)