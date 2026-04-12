logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta znači pobjeda Petera Mađara? Mađarska okreće novi list, odnosi sa Briselom i Rusijom više neće biti isti

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Poraz Viktora Orbana nakon 16 godina vlasti može značiti promjene za Mađarsku i EU, uz mogućnost deblokade pomoći Ukrajini.

Šta znači pobjeda Petera Mađara

Poraz Viktora Orbana na izborima u Mađarskoj poslije 16 godina vlasti mogao bi da ima dalekosežne posljedice ne samo za zemlju, već i za Evropsku uniju, Ukrajinu i širi međunarodni poredak.

Prema procjenama, pobjeda Petera Mađara mogla bi da označi kraj dosadašnje konfrontacione politike Budimpešte unutar EU i otvori put za deblokadu pomoći Ukrajini, uključujući paket vrijedan oko 105 milijardi dolara, koji je Orban blokirao.

Istovremeno, očekuje se i odmrzavanje evropskih fondova namijenjenih Mađarskoj, koje je Brisel suspendovao zbog zabrinutosti u vezi sa stanjem demokratije i vladavinom prava.

Izvor: Facebook/Orbán Balázs

Orbanov odlazak sa vlasti značio bi i gubitak ključnog saveznika Vladimira Putimma unutar EU, uz potencijalne političke potrese među desničarskim pokretima na Zapadu, uključujući i krugove bliske Bijeloj kući.

Izvor: Valeriy Sharifulin / Sputnik / Profimedia

Na domaćem planu, pobjeda Tise otvara prostor za reforme koje, prema najavama, uključuju borbu protiv korupcije i jačanje nezavisnosti pravosuđa i institucija.

Lider Tise, Peter Mađar, već je ostvario prvi cilj - pobjedu na izborima, ali za sprovođenje ključnih promjena biće mu potrebna dvotrećinska većina u parlamentu koju nakon 93,42 odsto prebrojanih glasova ima sa 138 poslanika od 199 mogućih.

(MONDO) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Peter Mađar Mađarska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ