Stevandić o porazu Orbana: "Politički je ostao u poziciji feniksa"

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić oglasio se nakon današnjih izbora u Mađarskoj, čestitka za pobjednika je izostala.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je mađarski premijer Viktor Orban izgubio političku bitku ali je udario temelje evropskog suverenizma, antimigrantske i antiratne politike.

Stevandić je naglasio da je Orban izlio i temelje srpsko-mađarskog prijateljstva.

"Politički je ostao u poziciji feniksa. Džentlmenski je priznao poraz. Mađar (op.a Peter) je njegov učenik. Odlazi li ili opet počinje?", objavio je Stevandić na Iksu.

Prema prebrojanih 84,91 odsto glasova, opoziciona stranka Tisa na čijem je čelu Peter Mađar osvojila je 138 mandata dok je Ornanov Fides osvojio samo 54 mandata.