Prvo oglašavanje iz Rusije nakon poraza Orbana: "Ovo će ubrzati raspad Evropske unije"

Autor D.V.
Prvo oglašavanje iz Rusije o izborima u Mađarskoj Izvor: Profimedia

Raspad Evropske unije će se samo ubrzati nakon poraza stranke Fides mađarskog premijera Viktora Orbana na izborima u Mađarskoj, izjavio je Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

"Ovo će samo ubrzati raspad EU. Proverite za četiri mjeseca da li sam u pravu", napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, prenosi RIA Novosti.

Objava Dmitrijeva uslijedila je kao odgovor na komentar britanskog aktiviste Tomija Robinsona da je Mađarska "pala" i da se "smrt Evrope nastavlja".

Lider mađarske stranke Tisa Peter Mađar proglasio je juče pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji, rekavši da je Tisa osvojila mandat bez presedana.

Aktuelni premijer Viktor Orban čestitao je pobjedu Tisi, rekavši da su rezultati izbora u Mađarskoj "bolni" za njegovu partiju Fides, kao i da će nastaviti da služe Mađarskoj i njenom narodu kao opozicija.

Na osnovu 98,9 odsto obrađenih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije, opoziciona stranka Tisa osvojila je 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je stranka Fides premijera Viktora Orbana osvojila 54 mjesta.

