Svi skandali Petera Mađara: Između optužbi za nasilje u porodici i borbe protiv korupcije

Mađarska je dobila novog lidera nakon što je Peter Mađar pobijedio na izborima i srušio dugogodišnjeg premijera Viktor Orban poslije 16 godina vlasti.

Mađarska je dobila novog lidera nakon što je Peter Mađar pobedio na izborima i srušio dugogodišnjeg premijera Viktora Orbana poslije 16 godina vlasti. Izbori održani juče, 12. aprila 2026. godine i već se ocjenjuju kao politički preokret sa ozbiljnim posledicama ne samo za Mađarsku, već i za Evropsku uniju

Put do pobjede bio je sve samo ne običan - kampanju su obilježili skandali, optužbe za tajne operacije, dezinformacije i takozvani “kompromat” koji nikada nije objavljen, ali je snažno uticao na političku atmosferu.

Kampanja u znaku “fantomskog snimka”

U središtu političke oluje našao se upravo Mađar, koji je tokom kampanje optužio vlast da pokušava da ga diskredituje kompromitujućim video-snimkom iz privatnog života.

On je tvrdio da je riječ o "kompromatu ruskog tipa" - tajno snimljenom i potencijalno montiranom sadržaju koji je trebalo da bude objavljen u ključnom trenutku kampanje.

"Da, imam 45 godina i imam s*ksualni život", poručio je Mađar, preduhitrivši moguće objave.

Prema njegovim riječima, snimak je navodno nastao tokom susreta sa bivšom partnerkom Evelin Vogel, u stanu gdje su bile prisutne i druge osobe, kao i alkohol i supstance, koje kako tvrdi - nije konzumirao.

Zatražio je da se eventualni snimak objavi u cjelosti, bez montaže, kako bi se videlo da nije počinio nikakvo krivično djelo.

Bez dokaza, ali sa velikim političkim efektom

Iako snimak nikada nije objavljen, sama najava njegovog postojanja značajno je uticala na kampanju.

Pojavila se i misteriozna stranica sa porukom “uskoro”, što je dodatno podgrejalo spekulacije i držalo javnost u neizvjesnosti.

Iz vladajuće stranke Fides stigle su oštre optužbe. Direktor komunikacija Tamaš Mencer optužio je Mađara za “dvostruki život”, dok su provladini mediji širili narativ o njegovoj navodnoj nemoralnosti.

Analitičari smatraju da je cilj bio jasan - stvoriti sumnju bez potrebe za konkretnim dokazima.

AI propaganda i atmosfera pritiska

Kampanju su obilježili i agresivni video-snimci na društvenim mrežama, od kojih su neki bili obrađeni ili generisani uz pomoć vještačke inteligencije.

Ti klipovi često su koristili mračnu, autoritarnu estetiku, a kritičari tvrde da su imali za cilj da zastraše birače i diskredituju protivnike.

Orban izgubio podršku poslije godina vlasti

Pad Viktora Orbana dolazi nakon dugog perioda nagomilanog nezadovoljstva u zemlji.

Građani su sve glasnije izražavali frustraciju zbog:

optužbi za korupciju

povezanosti vlasti sa poslovnim krugovima bliskim Fidesu

pada životnog standarda

visoke inflacije i slabe valute

blokiranih sredstava iz fondova Evropske unije

Dodatno, njegova politika bliskih odnosa sa Rusijom i odbijanje da prekine energetsku zavisnost od Moskve udaljili su Mađarsku od Brisela.

Ko je Peter Mađar - bivši insajder koji je srušio sistem

Peter Mađar (45), nekada deo vladajuće strukture, uspio je da se pozicionira kao lice promene.

Predstavio se kao borac protiv korupcije, ali bez odricanja od nacionalnih i konzervativnih vrijednosti, što mu je omogućilo da privuče širok spektar birača.

Za mnoge Mađare, on je predstavljao ne ideološku revoluciju, već priliku za reset sistema.

Razvod sa Judit Vargom ponovo u centru pažnje

U jeku političkih dešavanja, ponovo je otvorena i priča o razvodu Mađara od bivše supruge, nekadašnje ministarke pravde Judit Varge.

Njih dvoje bili su u braku od 2006. do 2023. godine i imaju troje djece, a razvod je u početku prošao bez velike pažnje javnosti.

Međutim, 2024. godine, paralelno sa Mađarovim političkim usponom, priča je eskalirala.

Varga iznela teške optužbe: “Zaključavao me, hodao sa nožem”

Ubrzo je usledio odgovor njegove bivše supruge.

Judit Varga je javno optužila Mađara za psihičko i emocionalno nasilje tokom braka.

"Zaključavao me u prostoriju bez mog pristanka, tokom trudnoće me je gurnuo prema vratima, a po kući je hodao sa nožem u ruci", rekla je Varga u intervjuu.

Dodala je i da je u jednom trenutku lažirao s*moubistvo:

"Kada je stigla hitna pomoć, odvezao se u pidžami, a ja sam morala da pošaljem lekare nazad."

Policijski izvještaj: agresija i prijetnje

Prema policijskom izveštaju koji je dospio u javnost, Mađar se ponašao agresivno i zastrašujuće u trenutku kada je Varga, uz policijsku pratnju, pokušala da odvede djecu.

Navodi se da je prijetio da će izazvati skandal koji bi mogao da sruši vladu.

Tokom svađe, zajedno su automobilom krenuli ka drugoj kući, vozeći nesigurno, a Mađar je pokušao da snimi situaciju telefonom, što mu policija nije dozvolila.

Varga je djecu odvela kod bake i deke, dok se on vratio kući.

Mađar je, međutim, tvrdio da je policijski izvještaj - falsifikovan.

"Kakav je to čovjek?"

U julu 2025. godine, Judit Varga je ponovila optužbe i javno napala bivšeg supruga.

"Kakav je to čovjek? Kada njegova supruga više ne može da podnese zlostavljanje i želi razvod, on koristi podmukle manipulacije. Dok plače i moli, istovremeno me zastrašuje da ne mogu da se razvedem, a zatim počinje da me ucjenjuje", izjavila je Varga.

Mađar odgovorio: "Propaganda i pritisak vlasti"

Peter Mađar je sve optužbe odbacio.

"Ni sada ni ubuduće ne želim da odgovaram na ove propagandne optužbe. Želim svojoj bivšoj supruzi miran život", poručio je.

On tvrdi da je Judit Varga bila pod pritiskom vlasti i da su provladini mediji pokušavali da ga diskredituju kako bi skrenuli pažnju sa političkih problema.

Skandali pratili kampanju do pobjede

Pored ovog slučaja, kampanju su obilježile i druge afere - od navodnog kompromitujućeg snimka sa bivšom partnerkom, do optužbi za ucjene i tajna snimanja.

Uprkos svemu, Mađar je uspio da pobijedi i okonča višedecenijsku vladavinu Viktora Orbana.

(Euractiv/Jutarnji/Mondo)