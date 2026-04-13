Viktor Orban i Peter Mađar za istim stolom: Prvi susret oči u oči nakon izbora

Viktor Orban i Peter Mađar za istim stolom: Prvi susret oči u oči nakon izbora

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Nakon izbora u Mađarskoj, predsjednik Tomaš Šujok poziva Viktora Orbana i Petera Mađara na sastanak radi formiranja nove vlade.

Mađar i Orban pozvani da formiraju vladu Izvor: EPA/Tibor Illyes/lev radin/Shutterstock

Predsjednik Mađarske Tamaš Šujok pozvao je lidere parlamentarnih stranaka na sastanak u srijedu.

"Pozvao sam lidere stranaka koje ulaze u Narodnu skupštinu na lični sastanak u srijedu", napisao je predsjednik Šujok na svojoj stranici na društvenim mrežama, nagovjestivši time početak procesa političkih konsultacija koji prethode formiranju vlade.

Sastanku mogu prisustvovati lideri stranaka koje su ušle u parlament: Peter Mađar, predsjednik partije Tisa, koja je odnijela ubjedljivu pobjedu na izborima, Viktor Orban, lider koalicije Fides-KDNP i Laslo Torockaj predsjednik pokreta Naša otadžbina.

Ovaj potez uslijedio je nakon što je partija Tisa osvojila dvotrećinsku većinu na parlamentarnim izborima, uz rekordan odziv od skoro 78 odsto, čime je dobila mandat za sastavljanje vlade.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

