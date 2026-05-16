Tužilaštvo o nestanku Aleksandra Nešovića: Dokazi ukazuju da je ubijen, sve počelo pozivom u restoran

Oglasilo se tužilaštvo o slučaju nestanka Aleksandra Nešovića.

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim dijelom Teško ubistvo izvršeno na štetu A.N, za kojim se i dalje traga.

Naredbom o sprovođenju istrage Saša V. (48) i Mario S. (46) terete se da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i Izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Danka V. (42) tereti se za krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policijski službenici Veselin M. (46), Boban M. (41), Savo S. (33) i Petko P. (46) terete se za krivična djela Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Nenad L. (50) i Vuk Š. (21) terete se za krivično djelo Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, pri čemu se Vuku Š. na teret stavlja i krivično djelo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

Dejan S. (50) se tereti za krivično delo Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Devetoro osumnjičenih su u subotu saslušani pred postupajućim javnim tužiocem i svi su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Veselin M. saslušan je u petak i tom prilikom iznio svoju odbranu, nakon čega mu je na prijedlog tužilaštva, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio pritvor do 30 dana.

Nakon saslušanja u subotu tužilaštvo je takođe sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložio da svim osumnjičenima odredi pritvor.

Postoje osnovi sumnje da su 12. maja 2026. godine između 23 časa i ponoći u restoranu „27“ Saša V. i Mario S. kao saizvršioci lišili života na podmukao način oštećenog A.N.

Najpre je oštećenog A.N. telefonom pozvao Veselin M. koji je, kako se sumnja bio u društvu Saša V. i Maria S. i predložio mu da dođe u navedeni restoran kako bi raspravili međusobne nesuglasice, sugerišući mu da ne dođe u pratnji svog obezbjeđenja.

Oštećeni je po dolasku ispred restorana i uočavanju vozila koja koriste osumnjičeni, prvobitno odlučio da napusti mjesto događaja, bez ulaska u restoran, obavestivši o tome svog prijatelja V.B, ali se nakon poziva Saše V, sa kojim je od ranije u sukobu, nakon desetak minuta vratio, ušao u navedeni restoran, te sjeo za sto sa Sašom V, Mariom S. i Veselinom M.

Nakon rasprave Saša V. je, kako se sumnja iz pištolja NN marke ispalio nekoliko hitaca u pravcu A.N, koga je lišio života i tom opšteopasnom radnjom izazvao opasnost za život i tijelo gostiju koji su se nalazili u restoranu, a koji pištolj je prethodno donijela Danka V, neovlašćeno ga noseći bez dozvole nadležnog organa i predala ga Mariu S, a on Saši V. po dolasku u restoran.

Nakon toga je Dejan S. pomogao Saši V. i Mariu S. posle izvršenog krivičnog djela tako što ih je odvezao najprije na područje grada Šapca, a nakon toga do jezera Dobrodol i na kraju do Stare Pazove.

Pregledom njegovog vozila pronađena je putna isprava na ime Saše V, jedna putna isprava BiH na ime Saše V, novac u iznosu od 10.000 evra, putna isprava i lična karta na ime Mario S, kao i vozačka dozvola i saobraćajna dozvola za vozilo marke „Audi Q8“ izdata na isto ime.

Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za A.N, čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine, a prema prikupljenim dokazima proizlazi da je isti lišen života na podmukao način prethodne večeri, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Od utorka, 12. maja, kada je Aleksandar Nešović Baja posljednji put viđen u poznatom restoranu na Senjaku, uhapšeno je ukupno deset osoba, među kojima su i vlasnik restorana, konobar, tri policajca, ali i, sada već bivši, načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić.

Tokom uviđaja u lokalu, policija je otkrila tragove krvi i dve čaure kalibra devet milimetara. Ubrzo nakon toga, policija je po nalogu tužilaštva uhapsila Sašu V. i njegovog prijatelja Maria S. zbog sumnje za pokušaj teškog ubistva. U sklopu istrage privedeni su i supruga prvoosumnjičenog, koja je navodno donela pištolj iz "šteka", kao i vlasnik restorana, konobar i trojica aktivnih policajaca koji se terete za neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć učiniocu nakon izvršenog zločina.