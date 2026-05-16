logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policija ušla u još jedno selo, vrši se uviđaj na vozilu: Nastavlja se istraga u slučaju nestanka Nešovića (Foto)

Policija ušla u još jedno selo, vrši se uviđaj na vozilu: Nastavlja se istraga u slučaju nestanka Nešovića (Foto)

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Širi se istraga u slučaju nestanka Aleksandra Nešovića. Poslije zaplijene terenca u blokiranim Putincima, forenzičari sada vrše uviđaj na sumnjivom "VW kediju" u susjednom selu Ljukovo.

Uviđaj na automobilu zbog slučaja nestalog Nešovića Izvor: Instagram/192_rs

Ekipe forenzike u selu Ljukovo vrše uviđaj na vozilu VW Kedi koje je prema riječima mještana ovde parkirano posljednja 3 dana. Na vozilu su vidljivi tragovi trave i blata, prenosi stranica 192.rs.

U toku je velika akcija SAJ i Žandarmerije povodom nestanka Aleksandra Nešovića. Takođe, oko 16 časova iz susjednog sela Putinci, odvežen je terenac marke Hjundai, a centar tog sela bio je blokiran, a na terenu su se nalazile specijalne jedinice.

Podsjetimo, od utorka, 12. maja, kada je Nešović posljednji put viđen u poznatom restoranu na Senjaku, uhapšeno je ukupno deset osoba, među kojima su i vlasnik restorana, konobar, tri policajca, ali i, sada već bivši, načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić.

Tokom uviđaja u lokalu, policija je otkrila tragove krvi i dvije čaure kalibra devet milimetara. Ubrzo nakon toga, policija je po nalogu tužilaštva uhapsila Sašu V. i njegovog prijatelja Maria S. zbog sumnje za pokušaj teškog ubistva. U sklopu istrage privedeni su i supruga prvoosumnjičenog, koja je navodno donela pištolj iz "šteka", kao i vlasnik restorana, konobar i trojica aktivnih policajaca koji se terete za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu nakon izvršenog zločina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija ubistvo istraga veselin milić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ