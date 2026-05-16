Policija ušla u još jedno selo, vrši se uviđaj na vozilu: Nastavlja se istraga u slučaju nestanka Nešovića (Foto)

Širi se istraga u slučaju nestanka Aleksandra Nešovića. Poslije zaplijene terenca u blokiranim Putincima, forenzičari sada vrše uviđaj na sumnjivom "VW kediju" u susjednom selu Ljukovo.

Izvor: Instagram/192_rs

Ekipe forenzike u selu Ljukovo vrše uviđaj na vozilu VW Kedi koje je prema riječima mještana ovde parkirano posljednja 3 dana. Na vozilu su vidljivi tragovi trave i blata, prenosi stranica 192.rs.

U toku je velika akcija SAJ i Žandarmerije povodom nestanka Aleksandra Nešovića. Takođe, oko 16 časova iz susjednog sela Putinci, odvežen je terenac marke Hjundai, a centar tog sela bio je blokiran, a na terenu su se nalazile specijalne jedinice.

Podsjetimo, od utorka, 12. maja, kada je Nešović posljednji put viđen u poznatom restoranu na Senjaku, uhapšeno je ukupno deset osoba, među kojima su i vlasnik restorana, konobar, tri policajca, ali i, sada već bivši, načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić.

Tokom uviđaja u lokalu, policija je otkrila tragove krvi i dvije čaure kalibra devet milimetara. Ubrzo nakon toga, policija je po nalogu tužilaštva uhapsila Sašu V. i njegovog prijatelja Maria S. zbog sumnje za pokušaj teškog ubistva. U sklopu istrage privedeni su i supruga prvoosumnjičenog, koja je navodno donela pištolj iz "šteka", kao i vlasnik restorana, konobar i trojica aktivnih policajaca koji se terete za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu nakon izvršenog zločina.