Uhapšen načelnik beogradske policije Veselin Milić: Sumnjiči se za neprijavljivanje zločina na Senjaku

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, kome je određeno zadržavanje do 48 sati.

Uhapšen načelnik beogradske policije Veselin Milić Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Služba za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsile su načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića i odredila mu zadržavanje do 48 sati. Milić je ranije danas saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku.

Kako prenosi RTS, u nastavku akcije rasvjetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N. 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd V.M. navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Kako se dodaje, V.M. je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela, u kom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem.

Kako saznaje RTS, uhapšeni pripadnici policije umešani u slučaj nestanka muškarca članovi su obezbjeđenja Veselina Milića.

Tri policajca, vlasnik i konobar lokala na Senjaku, u kojem je posljednji put viđen Aleksandar Nešović Baja, koji je nestao 12. maja, su uhapšeni juče.

Prethodno su u tom slučaju uhapšena dvojica osumnjičenih za ubistvo. Pod optužbom da je donijela pištolj, uhapšena je i supruga osumnjičenog za ubistvo.

