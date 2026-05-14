Srbija s dva gola prednosti putuje u Mađarsku! "Orlovi" ispustili ubjedljivu prednost u Nišu!

Reprezentacija Srbije pobijedila Mađarsku 31:29 u prvoj utakmici baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo. Vodio je srpski tim u Nišu i "plus 7", ali na kraju su se gosti vratili i zakuvali pred revanš. Dejan Milosavljev imao 11 odbrana.

Izabranici Raula Gonzalesa imali su i sedam golova viška u niškom "Čairu", ali će u Vesprem odnijeti samo dva pogotka prednosti u revanšu koji je na rasporedu 17. maja.

Reprezentacija Srbije pobijedila je Mađarsku 31:29 (18:12) u hali Čair u Nišu, u prvoj utakmici dvomeča baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj u januaru 2027.

Srpski tim će sa dva gola prednosti početi revanš u nedjelju u Vespremu, gdje će pokušati da se vrati na SP poslije propuštenog Mundijala 2025. Ipak, sigurno je da neće biti lako.

Mirnije bi "orlovi" ušli u taj dvoboj da nisu doživjeli pad u igri posljednjih minuta, uoči kojih su vodili velikih 29:22. Nije izdržao tim Raula Gonzalesa do kraja, ostajao je polako bez daha, a Mađari su to koristili i potpuno "otvorili" završnicu.

Dejan Milosavljev je sabrao dvocifreni broj odbrana i sačuvao je pobjedu, koja ipak nije takva da donosi lagodnu poziciju pred revanš.

Pivotmen Dragan Pešmbalbek bio je najefikasniji igrač Srbije u polju sa osam golova, pratio ga je Darko Đukić sa sedam pogodaka, po četiri su postigli Uroš Kojadinović i Vanja Ilić, po tri Uroš Borzaš i Stefan Dodić, a dva je dao Miloš Kos. U mađarskom timu je najefikasniji bio Bence Imre sa sedam golova, naturalizovani Mađar Zoran Ilić dao je četiri, a u završnici meča posebno se istakao golman Krištof Palašič sa četiri od svojih pet odbrana.

Viđeno u Čairu najavilo je dramu i borbu u revanšu, u kojem će Mađari igrati za svoj šesti uzastopni odlazak na Svjetsko prvenstvo. Na posljednja tri Mundijala igrali su u četvrtfinalu i to govori o veličini izazova koji čeka Srbiju u Vespremu.

