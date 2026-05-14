logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija s dva gola prednosti putuje u Mađarsku! "Orlovi" ispustili ubjedljivu prednost u Nišu!

Srbija s dva gola prednosti putuje u Mađarsku! "Orlovi" ispustili ubjedljivu prednost u Nišu!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Reprezentacija Srbije pobijedila Mađarsku 31:29 u prvoj utakmici baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo. Vodio je srpski tim u Nišu i "plus 7", ali na kraju su se gosti vratili i zakuvali pred revanš. Dejan Milosavljev imao 11 odbrana.

Srbija Mađarska baraž rukomet Izvor: MN PRESS

"Orlovi" su stekli dva gola prednosti u prvoj utakmici baraža za plasman na rukometni Mundijal!

Izabranici Raula Gonzalesa imali su i sedam golova viška u niškom "Čairu", ali će u Vesprem odnijeti samo dva pogotka prednosti u revanšu koji je na rasporedu 17. maja.

Reprezentacija Srbije pobijedila je Mađarsku 31:29 (18:12) u hali Čair u Nišu, u prvoj utakmici dvomeča baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj u januaru 2027.

Srpski tim će sa dva gola prednosti početi revanš u nedjelju u Vespremu, gdje će pokušati da se vrati na SP poslije propuštenog Mundijala 2025. Ipak, sigurno je da neće biti lako.

Mirnije bi "orlovi" ušli u taj dvoboj da nisu doživjeli pad u igri posljednjih minuta, uoči kojih su vodili velikih 29:22. Nije izdržao tim Raula Gonzalesa do kraja, ostajao je polako bez daha, a Mađari su to koristili i potpuno "otvorili" završnicu.

Dejan Milosavljev je sabrao dvocifreni broj odbrana i sačuvao je pobjedu, koja ipak nije takva da donosi lagodnu poziciju pred revanš.

Pivotmen Dragan Pešmbalbek bio je najefikasniji igrač Srbije u polju sa osam golova, pratio ga je Darko Đukić sa sedam pogodaka, po četiri su postigli Uroš Kojadinović i Vanja Ilić, po tri Uroš Borzaš i Stefan Dodić, a dva je dao Miloš Kos. U mađarskom timu je najefikasniji bio Bence Imre sa sedam golova, naturalizovani Mađar Zoran Ilić dao je četiri, a u završnici meča posebno se istakao golman Krištof Palašič sa četiri od svojih pet odbrana.

Viđeno u Čairu najavilo je dramu i borbu u revanšu, u kojem će Mađari igrati za svoj šesti uzastopni odlazak na Svjetsko prvenstvo. Na posljednja tri Mundijala igrali su u četvrtfinalu i to govori o veličini izazova koji čeka Srbiju u Vespremu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Srbija Mađarska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC