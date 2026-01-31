Srbiji za odlazak na Svjetsko prvenstvo treba čudo: Igraće ključni meč sa timom kojeg nikad nisu pobijedili

Rukometna reprezentacija Srbija ključne mečeve kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo igraće sa Mađarskom. Reprezentacijom koju nikada nisu dobili u zvaničnom meču.

Rukometna reprezentacija Srbije saznala je rivale na putu za Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Njemačkoj. "Orlovi" će prvo u martu igrati dvomeč sa Litvanijom u kome će sigurno biti favoriti, a ako to prođu čekaju ih dueli sa Mađarskom.

Lošim igrama na Evropskom prvenstvu u mečevima sa Španijom i Austrijom poništio je tim Srbije sjajnu pobjedu protiv Njemačke i najsjajniji momenat ove generacije, pa se našao u slabijem šeširu za baraž. To im je donijelo korak više i duel sa Litvanijom, ali i težak žrijeb.

Mogli su i gore da prođu (Francuska, Norveška, Španija), ali je ovdje bilo i lakših rivala (Farska Ostrva, Švajcarska, Makedonija, Holandija), pogotovo kada se uzme u obzir tradicija. A ona im nimalo ne ide u prilog.

Srbija nikada nije pobijedila Mađarsku

Ako u martovskim pretkvalifikacijama dobiju Litvaniju čeka ih majski dvomeč sa Mađarskom koju nikada nisu pobijedili, podsjeća "Balkan Handball".

Ovo Evropsko prvenstvo su Mađari završili na desetom mjestu, mada su mogli da budu i bolje plasirani da nije bilo vrlo spornih sudijskih odluka u duelima prvo sa Švedskom, a onda i sa Hrvatskom. Posljednje Svjetsko prvenstvo koje su propustili bilo je davne 2015. godine u Kataru. Na dva od prethodna tri Mundijala završili su kao peti.

Pobjeđivali su Mađare u prijateljskim mečevima, ali sastav Ćeme Rodrigeza u zvaničnim utakmicama ne zna za poraz od Srbije. Na Evropskom prvenstvu 2024. godine slavili su Mađari golom razlike 28:27 (14:13). Prije toga su se sastali u baražu za Svjetsko prvenstvo 2017. godine i tu su eliminisani. Selekciju Srbije tada je vodio Dejan Perić i gubili su prvo u Kraljevu 26:25, a onda u Vespremu 30:25. Igrali su i na Olimpijskim igrama u Londonu, a tada je Mađarska u meču koji je odlučivao putnika u četvrfinale slavila 26:23 (9:11).

Srbi i srpski zet protiv "orlova"

Dva Srbina će vrlo vjerovatno biti u sastavu za duele sa Srbijom, ako se oni naravno dese. Jedan je startni desni bek Mađarske Zoran Ilić, a drugi je mladi lijevi bek koji je na Evropskom prvenstvu odigrao prvi veliki turnir Andrej Pergel. Obojica su rođena u Senti i od mlađih kategorija su u Mađarskoj i igraju za ovaj nacionalni tim.

Novi lider reprezentacije je čuvar mreže Krištof Palašič koji je odigrao sjajan turnir na Evropskom prvenstvu i u konkurenciji je da bude izabran za najboljeg golmana. On je u vezi sa srpskom odbojkašicom Veronikom Đokić.