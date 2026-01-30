logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Danska u finalu poslije "utakmice sedmeraca"!

Danska u finalu poslije "utakmice sedmeraca"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Danska savladala hrabri Island i boriće se za pehar koji je posljednji put osvojila prije 14 godina!

Rukomet rukometna lopta pokrivalica Izvor: Dan POTOR/Shutterstock

Aktuelni olimpijski šamoion i osvajač posljednja četiri svjetska prvenstva, selekcija Danske boriće se u nedjelju za trofej koji im nedostaje i koji im je prije dvije godine uzele Francuska.

Danska je u petak uveče savladala Island 31:28 i tako zakazala finale protiv Njemačke u nedjelju uveče pred svojom publikom u Herningu.

Biće to prilika da se Danci domognu trofeja koji nisu osvojili 14 godina, posljednji put podigli su pehar prvaka Evrope 2012. godine, upravo pobjedom nad Njemačkom.

Odigrao je Island hrabro polufinale u petak uveče bio u egalu tokom većeg dijela utakmice ali jednostavno nije mogao do svog prvog finala na evropskim prvenstvima.

U utakmici koja je treća rekordna po broju sedmeraca, bilo ih je 19, Dance su do pobjede vodio Matijas Gidsel sa sedam golova iz isto toliko pokušaja, na drugoj strani osam je postigao Janus Smarason.

Možda će vas zanimati

Tagovi

EHF EURO Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC