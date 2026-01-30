Danska u finalu poslije "utakmice sedmeraca"!

Danska savladala hrabri Island i boriće se za pehar koji je posljednji put osvojila prije 14 godina!

Izvor: Dan POTOR/Shutterstock

Aktuelni olimpijski šamoion i osvajač posljednja četiri svjetska prvenstva, selekcija Danske boriće se u nedjelju za trofej koji im nedostaje i koji im je prije dvije godine uzele Francuska.

Danska je u petak uveče savladala Island 31:28 i tako zakazala finale protiv Njemačke u nedjelju uveče pred svojom publikom u Herningu.

Biće to prilika da se Danci domognu trofeja koji nisu osvojili 14 godina, posljednji put podigli su pehar prvaka Evrope 2012. godine, upravo pobjedom nad Njemačkom.

Odigrao je Island hrabro polufinale u petak uveče bio u egalu tokom većeg dijela utakmice ali jednostavno nije mogao do svog prvog finala na evropskim prvenstvima.

U utakmici koja je treća rekordna po broju sedmeraca, bilo ih je 19, Dance su do pobjede vodio Matijas Gidsel sa sedam golova iz isto toliko pokušaja, na drugoj strani osam je postigao Janus Smarason.