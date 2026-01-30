Hrvatska nije imala šanse! Čudesni Volf odveo Njemačku u prvo finale poslije 10 godina!

Njemačka će se poslije 10 godina ponovo boriti za trofej evropskog prvaka!

Izvor: Sebastian Elias Uth / AFP / Profimedia

Rukometna reprezentacija Njemačke prvi je finalista Evropskog prvenstva!

Predvođena sjajnim golmanom Andreasom Volfom selekcija Njemačke je u polufinalu rezultatom 31:28 savladala Hrvatsku, koja nakon finala Svjetskog prvenstva ipak nije uspjela da ponovi taj uspjeh i na kontinentalnom šampionu.

Odlično su se držali Hrvati u prvom poluvremenu, držali su egal i u više navrata imali gol prednosti, ali su Nijemci u finišu prvog dijela preko Šlurofa i Cerbea stigli na 15:13, a onda tu prednost zadržali i na odmor otišli uz vođstvo 17:15.

Duel je odlučio početak drugog poluvremena kada su se Nijemci oslijepili na 22:16, a sjajni Volf pobrinuo se u više navrata da njegova ekipa sačuva tu prednost.

Nakon što su „kauboji“ deset minuta prije kraja smanjili na 27:23 selektor Njemačke Alfred Gislason prekinuo je njihovu seriju tajm-autom . Poslije tri propuštene prilike Hrvatska je četiri minute prije kraja stigla na „minus tri“ da bi Mandić promašio „zicer“ iz kontranapada pri rezultatu 29:26.

Njemačka nije dozvolila iznenađenje i pobjedom 31:28 stigla je do svog prvog finala na evropskim prvenstvima u posljednjih 10 godina.

U tom posljednjem finalu Nijemci su u poljskom Krakovu pobjedom protiv Španije stigli do titule Evropskog prvaka, a i tada je na golu stajao Andreas Volf, koji je večeras sa 13 odbrana bio jedan od najzaslužnijih za trijumf i dobio je nagradu za igrača utakmice.

Kada su u pitanju strijelci Cerbe je sa šest golova bio najefikasniji, ali su još petorica njegovih saigrača zabili po četiri pogotka. Kod Hrvatske Lučin je zabio šest golova.

Selekcija Njemačke sada čeka protivnika u finalu, odnosno pobjednika drugog finala između Danske i Islanda.