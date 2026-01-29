logo
Skandal u Danskoj: Hrvatski rukometaši spavaju na podu pred veliko polufinale

Skandal u Danskoj: Hrvatski rukometaši spavaju na podu pred veliko polufinale

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Rukometaši reprezentacije Hrvatske doživjeli su neprijatnost na Evropskom prvenstvu.

Rukometaši Hrvatske autobus Evropsko prvenstvo Izvor: PETTER ARVIDSON/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Evropsko prvenstvo u rukometu bliži se kraju i umjesto da atmosfera postaje uzavrelija i pozitivnija zbog uzbudljivih mečeva koji slijede, zbog dešavanja u Danskoj i nije baš tako. Reprezentativci Hrvatske, koji su obezbijedili plasman u polufinale, nemaju iste uslove kao i igrači ostalih nacionalnih timova.

Na tviter nalogu, novinar Ivan Forjan podijelio je fotografiju uslova u kojima rukometaši ove reprezentacije žive u Danskoj. Reprezentacija Hrvatske nije smještena u istom gradu u kojem igra mečeva, za razliku od Danske, Islanda i Njemačke, tri tima koja su obezbijedila plasman u polufinale. Komšijska ekipa smještena je 40 kilometara dalje, u Silkeborgu, te ekipa neprestano mora da putuje.

"Ovo je slika i prilika organizacije Evropskog prvenstva. Naši reprezentativci umjesto u Herningu, smješteni su u 40 kilometara udaljeni Silkeborg. Svi ostali polufinalisti smješteni su u Herningu. Ekipa je igrača dva dana zaredom, a jutros u pet sati vozili su se autobusom. Iscrpljeni spavali na podu. Sramota", napisao je, uz fotografiju na kojoj se mogu videti igrači koji spavaju na podu autobusa ili na sjedištima.

I nije ovo jedini problem na koji su Hrvati naletjeli, pošto je novinar podijelio i vijesti iz menze, a kako je naveo u hrani se nalazila plastika. "Idemo dalje. Ovo je hrana na Evropskom prvenstvu u rukometu. Naši igrači su u kaši u Malmeu pronašli crva, a u Herningu su jeli bolonjez sa komadima plastike", napisao je.

Hrvatska polufinalni meč igra u petak u 17.45 časova protiv reprezentacije Njemačke, drugi polufinalni par čine reprezentacije Danske i Islanda koje se sastaju istog dana od 20.30.

Tagovi

Rukomet Hrvatska EHF EURO

