Srbiju čeka pakao na putu za Svjetsko prvenstvo: Trebaće joj čudo ili na terenu ili na žrijebu

Srbija je nakon lošeg rezultata na Evropskom prvenstvu u rukometu u jako teškoj poziciji pred baraž za Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Njemačkoj. Trebaće joj čudo na terenu ili na izvlačenju kuglica.

Nakon posljednjeg kola grupne faze Evropskog prvenstva u rukometu sve se zna. U polufinale idu Danska, Njemačka, Hrvatska i Island, za peto mjesto će igrati Portugal i Švedska. A to znači da i Srbija zna svoj put.

Kako bi se srpski tim plasirao na Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj naredne godine mora da prođe dvomeč kvalifikacija. Porazima na ovom šampionatu Srbija se opet dovela u situaciju da bude nepovlaštena u žrijebu za baraž.

Srbija je poražena od Španije, zatim je herojski pobijedila Njemačku, a potom je srpski tim porazom od Austrije sve bacio niz vodu. Šta ju sada čeka? Vraški težak posao, možda i nemoguć.

Ko mogu da budu rivali Srbije?

Dakle Srbija je završila kao 19. na Evropskom prvenstvu, najbolja među četvrtoplasiranim timovima u svojim grupama, ako je to neka utjeha. Svi posljednji u svojim grupama (Srbija, Ukrajina, Crna Gora, Rumunija, Poljska, Gruzija) uz dva najlošija trećeplasirana (Italiju i Češku) idu u nepovlašteni dio.

U povlaštenom su ostali trećeplasirani timovi iz grupa gde su Austrija, Holandija, Makedonija i Farska Ostrva što su ubjedljivo najbolje opcije za Srbiju u baražu. Sve ostale opcije su gore od gorih. To su iz jedne grupe glavne runde redom velikani - Francuska, Norveška i Španija. Iz druge grupe tu su Švajcarska kao vrlo vjerovatno najslabiji od rivala, Mađarska i Slovenija.

Dakle da rezimiramo redom, Srbija može da igra sa Francuskom, Norveškom, Španijom, Mađarskom, Slovenijom, Švajcarskom, Austrijom, Holandijom, Makedonijom i Farskim Ostrvima.

Najbolje i najgore opcije?

Svakako da su Španci, Francuzi i Norvežani selekcije koje bi samo sa senzacijom mogla da pobijedi. Slovenija i Mađarska uz Švajcarsku i Austriju bi sigurno bili favoriti, a recimo da bi mogli da kažemo da je Srbija ravnopravna sa Farskim Ostrvima, Makedonijom i Holandijom.

Sada nam treba prvo sreća na žrijebu, a onda vjerovatno i strašna forma kako bi Srbija izbjegla da propusti drugo Svjetsko prvenstvo po redu.

Već jednom smo ovo uradili

Pred prošli Mundijal je Srbija takođe porazom u posljednjem kolu grupne faze uspjela sebe da ubaci u najgori dio žrijeba za baraž za Svjetsko prvenstvo. Nakon remija sa Islandom poražena je od Islanda i Crne Gore za po gol. Na kraju je u žrijebu za baraž dobila Španiju. Posijedila je Srbija Špance u Novom Sadu 25:22 (15:11), ali je u Lalinu poražena 32:28 (15:14). Nadala se specijalnoj pozivnici koju je na kraju dobio tim Švajcarske.

Nije najsjajniji učinak Srbije na Svjetskim prvenstvima otkako je nezavisna. Kao Srbija se nije kvalifikovala 2007, zatim je bila na diobi sedmog, na diobi devetog mjesta da bi 2013. ispala u drugoj fazi. Zatim se nije kvalifikovala dva puta, da bi 2019. igrali predsjednički kup, zatim je opet nije bilo pa je 2023. makar prošla grupu.