Hrvati u šoku šta su im dali za ručak: "Koji sportista to jede? Ovo je sramota"

Hrvatski rukometaši razočarani u organizaciju Evropskog prvenstva u rukometu.

Izvor: Nova HR/Screenshot

Rukometna reprezentacija Hrvatske ostvarila je još jedan veliki uspjeh i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva, i to kao prvoplasirana iz svoje grupe. Interesantno je da je u drugu fazu takmičenja ušla bez bodova, ali je sjajnom igrom u novoj grupi obezbedila prvo mesto - i u teoriji - lakšeg rivala u polufinalu što će biti Njemačka.

Međutim, već sada znamo da nas u završnici ne čekaju tako sjajne utakmice, pošto su zbog napornog sistema takmičenja svi igrači preumorni, posebno nakon što su neki igrali dva meča u 24 sata. Među njima su i Hrvati.

''Da, što se tiče EHF-a i organizacije... Ovo je sramota, juče i danas smo igrali, ludost, pa sutra putujemo četiri i po sata. Ovakve povrede igrača, moraju da se zapitaju ko će to sve da plati", burno je govorio David Mandić u razgovoru za "Nova TV" nakon što je njegova reprezentacija uspjela da savlada Mađarsku poslije preokreta.

I nije to jedini problem na koji su Hrvati naišli u Švedskoj, žalili su se i na hranu: "Za ručak na dan utakmice dobili smo lazanje. Kako to sportisti mogu da jedu? Neka pogledaju kakvo je takmičenje bilo u Hrvatskoj. Neka uče od nas".

Vidjećemo da li će Hrvati u danskom Herningu, gdje se polufinale igra već u petak, uspjeti da se oporave za Njemačku, posebno kada se zna koliko su se emotivno potrošili: "Nakon Svjetskog prvenstva opet smo u polufinalu. Jako teška utakmica, loše prvo poluvrijeme. Bila je mala frka u svlačionici, izvikali smo se jedni na druge, pa nas je došao trener smiriti. Pobjeda je tu'', dodao je Mandić koji je poslije sa svojim saigračima slavio uz Tompsonove pesme.

Podsjetimo, u drugom polufinalu igraće domaćin Danska i Island, dok je finale na programu već u subotu od 18 časova.