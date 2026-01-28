logo
Hrvatska izbjegla najjači tim svijeta: Ovo su parovi polufinala Evropskog prvenstva

Hrvatska izbjegla najjači tim svijeta: Ovo su parovi polufinala Evropskog prvenstva

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Selekcija Danske savladala je Norvešku u skandinavskom derbiju što znači da u polufinalu Evropskog prvenstva igraju Danska i Island kao i Hrvatska protiv Njemačke.

Rukomet rukometna lopta pokrivalica Izvor: Dan POTOR/Shutterstock

Dok su reprezentativci Hrvatske pjevali Tompsonove stihove rješavalo se i sa kim će igrati u polufinalu Evropskog prvenstva u rukometu. Odluka je pala da to bude Njemačka.

Nije ništa prepustila slučaju Danska i pobijedila je u posljednjem kolu Norvešku rutinski 38:24 (19:16). Tako je završila takmičenje na prvom mjestu svoje grupe i u polufinalu će igrati sa selekcijom Islanda.

Emil Jakobsen i Matijas Gidsel su bombardovali sa po sedam, Simon Pitlik je dao šest golova, a Emil Nilsen je doprinio sa 10 odbrana. Kod Norvežana Pedersen i Grondal su imali po golova, Anderson 5.

Švedska pobijedila za čast i obraz

Selekcija Švedske je serijom kikseva uspjela da ostane bez polufinala koje su im skoro svi prognozirali. Ipak za kraj su savladali Švajcarsku 34:21 (14:12). To će im donijeti treće mjesto u grupi i direktan plasman na Svjetsko prvenstvo, koji su imali sve i da su izgubili.

Erik Johanson je dao 7 golova, a po 6 su imali Felih Meler i HAmpus Vane. Leni Rubin je kod Švajcarske imao 6 pogodaka. Andreas Palička je i sa 39 godina briljirao sa 20 odbrana, dok je Nikola Portner imao 8.

