Hrvati pjevali "Za dom spremni": Skandal u svlačionici reprezentacije, grmi Tompson i ustaški pozdrav

Rukometaši Hrvatske su poslije plasmana u polufinale Evropskog prvenstva u rukometu jasno i glasno pjevaju Tompsonove pjesme i stih "a bili su za dom spremni".

Izvor: Facebook/sport.tportal.hr/printscreen

Rukometaši Hrvatske prošli su u polufinale Evropskog prvenstva nakon pobjede nad Mađarskom 27:25 (13:15), a tamo će se sresti sa selekcijom Njemačke. Poslije velike pobjede proslavili su svoj trijumf pjevajući pesme Marka Perkovića Tompsona. U javnost su izašli snimci na kojima se vidi kako pjevaju pjesme "Bijeli golubovi" i "Ako ne znaš što je bilo".

Nije ovo prvi skandal vezan za pjesme ovog izvođača u režiji rukometaša Hrvatske, ali i njihovih navijača. Na meču sa Gruzijom u prvoj grupnoj fazi Tompsonove pesme su se čule na razglasu uprkos zabrani EHF, a sada je heroj pobjede Hrvatske David Mandić poveo slavlje uz stihove pjesme "Bijeli golubovi".

U ovoj pjesmi postoji stih "a bili su za dom spremni". Pogledajte video ovog slavlja i proslavu pobjede nad Mađarskom:

Pjesma je o Vukovaru

"Bijeli križ opomenu šalje / putniče stani, ni koraka dalje / ovdje je palo golubova jato /a bili su za dom, bili samo za to /Pomoli se, onda dalje kreni / na ovom su mjestu pali golubovi bijeli /s ognjem pakla tu su se sreli / ostala su polomljena krila / a bili su za dom spremni S ognjem pakla tu su se sreli / ostala su polomljena krila /a bili su za dom spremni.

Ovo su riječi pesme koja je posvećena Vukovaru i bijelom krstu koji je postavljen na ušću reke Vuke u Dinav. Podignut je od bračkog i pazinskog kamena, visok 9,5 metara i to 1997. godine. Dar je Hrvatske ratne mornarice gradu. Na njemu su riječi "Navik on živi ki zgine pošteno" i to glagoljicom. Na njemu je između ostalih uklesan i grb Hrvatske.

Hrvati javno rekli da će i dalje pjevati Tompsona

"Mislim da je to glupo. Poznajemo ga, volimo ga i uvijek ćemo ga podržavati. Mislim da je pogrešno nekoga zabraniti samo zato što voli svoju zemlju i pjeva o tome koliko je njegova zemlja lijepa. Njegove pjesme su o našoj zemlji, na koju smo ponosni, a ne o tome da smo protiv bilo koje druge zemlje', rekao je Luka Cindrić za "Sportbladet" i nastavio:

"Izbjegavam da ulazim u političke rasprave, ali navikli smo da čujemo ovakve stvari o njemu. Nije važno šta drugi govore, uvijek ćemo slušati njegove pjesme. Umjesto toga, puštamo njegove pjesme u svlačionici i autobusu."