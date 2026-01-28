Hrvatska juri medalju: Ovo su timovi koji igraju polufinale Evropskog prvenstva

Reprezentacija Hrvatske prošla je u polufinale Evropskog prvenstva. Tamo su Danska, Njemačka i Island.

Izvor: MATHILDA SCHULER/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hrvatska je u polufinalu Evropskog prvenstva u rukometu! Selekcija koju sa klupe vodi Dagur Sigurdson dobro je oznojila svoje navijače pošto je gubila u meču odluke protiv Mađarske veliki dio meča, ali na kraju su pobijedili 27:25 (13:15).

Tako su osvojili prvo mjesto u svojoj grupi iza Islanda, a bez obzira na ishod utakmice između Švajcarske i Švedske domaćin turnira će ispasti. Šveđani ostaju kući!

Hrvati su prvi u grupi i sada samo ostaje da se vidi sa kim će se sastati. Ukoliko Danska pobijedi u posljednjem meču svoje grupe rival će im biti Njemačka, a ako Danci izgube rival je Danska.

Sjajno je ovaj meč igrao krilni igrač Bence Imre sa 7 golova, Srbi iz Ade Zoran Ilić sa 5 i Andrej Pergel sa 3 gola dali su svoj doprinos, ali je Hrvatska imala dublji tim. David Mandić, Luka Lovre Klarica, Mario Šoštarić i Tin Lučin su dali po 4, a Ivan Martinović, Veron Načinović i Zlatko Raužan po 3 gola. Najbolji je ipak sa osam odbrana bio Dominik Kuzmanović.

Njemačku dobija samo Srbija

Dobro, i Danska. U direktnom duelu za prolazak u polufinale dobili su Francusku 38:34 (19:15) i tako za sada drže prvo mjesto u svojoj grupi. Ipak, ako Danska pobijedi Norvešku, pašće na drugo mjesto i igraće sa Hrvatskom, a ne sa Islandom koji je još ranije obezbijedio mjesto u polufinalu.

Ova pobjeda Njemačke znači da je Francuska u svojoj grupi završila kao četvrta, pa će morati da igra i baraž za plasman na Evropsko prvenstvo. Dika Mem je vodio Francuze sa 11 golova, Ugo Deska je dao 9, ali nije to bilo dovoljno. Sa druge strane Juri Knor je dao 10 golova, a iako su Andi Volf i David Ššet uhvatili samo osam lopti bilo je to dovoljno za pobjedu.