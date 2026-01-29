logo
Karabatić u šoku na šta liči Francuska bez njega: "Ovo je Divlji zapad, šta mi ovo igramo?"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Burna reakcija Nikole Karabatića nakon katastrofalnog turnira za reprezentaciju Francuske.

Nikola Karabatić šokiran igrom Francuske to je divlji zapad Izvor: ANTON KARLINER / Sipa Press / Profimedia

Rukometna reprezentacija Francuske nije uspjela da se plasira u polufinale Evropskog prvenstva, a poslije svega što je prikazala na ovom turniru - nije ni zaslužila. Francuska je prošla dalje kao prvoplasirana iz najslabije grupe preliminarne faze (Norveška, Češka i Ukrajina), a zatim je u novoformiranoj grupi pobijedila samo Portugal - izgubivši čak tri meča.

To se nije desilo čak 45 godina Francuzima, koji su doduše bili oslabljeni na ovom turniru i nisu mogli da računaju na Nedima Remilija, dok je takođe ovo i prvo Evropsko prvenstvo posle ko zna koliko godina bez Nikole Karabatića u sastavu.

Upravo je najveći svih vremena morao da digne glas zbog onoga kako je izgledala njegova reprezentacija na ovom EP.

"Šta mi uopšte radimo u odbrani? Šta je zapravo naša odbrana? Ta naša 6-0 odbrana - to mi ponekad djeluje kao Divlji zapad, svi izlijeću na sve strane, a ništa ne funkcioniše. Koji su uopšte principi? Da li uopšte tu postoji druga linija odbrane? To je ono što moramo da uspostavimo i, naravno, moraćemo da radimo na tome sa igračima", rekao je Nikola Karabatić koji zahtjeva veću odgovornost od novih reprezentativaca Francuske.


"Oni dolaze iz najvećih klubova u Evropi, imaju najboljeg trenera na svijetu, poznaju gomilu različitih sistema. Moramo da kopamo duboko, da stvarno pronađemo suštinu, da unesemo igru, taktiku i disciplinu. Pa onda da napredujemo i gledamo naprijed", dodao je Karabatić.

Na kraju je najbolji rukometni tim 21. vijeka zauzeo tek sedmo mjesto na Evropskom prvenstvu, dok ćemo u polufinalu gledati Dansku i Island, odnosno Hrvatsku i Njemačku.

