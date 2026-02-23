Košarkaš Silvan Fransisko mogao bi da postane igrač Barselone

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Pretpostavljalo se u danima za nama da je Silvan Fransisko na radaru Berselone, a sada se čini da su pregovori privedeni kraju. Makar prema pisanju španskih medija, reprezentativac Francuske uskoro će biti košarkaš velikana iz Katalonije.

Pregovori postaju konkretni, a španski "Encestando" prenosi da je Fransisko postigao dogovor sa katalonskim klubom i da bi trebalo da potpiše dvogodišnji ugovor, nakon čega bi se priključio ekipi naredne sezone. Barselona navodno pokazuje interesovanje i za Timotija Luvavu-Kabaroa, bivši košarkaš Mege koji trenutno nosi dres Baskonije igra sjajnu sezonu.

Barselona na korak od velikog pojačanja: Sve je spremno za najbolju bekovsku liniju u Evropi

Katalonci traže i pojačanja na poziciji koju je ranije pokrivao Tornike Šengelija, ali još razmatraju nekoliko opcija. Na kraju krajeva, uparivanje Kevina Pantera i Fransiska moglo bi da vrati Barsu na put stare slave. Na taj način, bekovska linija ovog kluba bila bi izuzetna, a ako tome dodamo i Tomaša Satoranskog, Nikolasa Laprovitolu i Darija Brizuelu, imaćemo sjajnu špansku ekipu.

Barselona trenutno zauzima peto mjesto na tabeli Evrolige i ima skor 17-11, poslije 28 mečeva. Naredni susret ovaj tim je zakazao protiv Virtusa iz Bolonje u srijedu od 20.30 sati u 29. kolu Evrolige.