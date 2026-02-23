logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Barselona na korak od velikog pojačanja: Sve je spremno za najbolju bekovsku liniju u Evropi

Barselona na korak od velikog pojačanja: Sve je spremno za najbolju bekovsku liniju u Evropi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Silvan Fransisko mogao bi da postane igrač Barselone

Silvan Fransisko pojačava Barselonu Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Pretpostavljalo se u danima za nama da je Silvan Fransisko na radaru Berselone, a sada se čini da su pregovori privedeni kraju. Makar prema pisanju španskih medija, reprezentativac Francuske uskoro će biti košarkaš velikana iz Katalonije.

Pregovori postaju konkretni, a španski "Encestando" prenosi da je Fransisko postigao dogovor sa katalonskim klubom i da bi trebalo da potpiše dvogodišnji ugovor, nakon čega bi se priključio ekipi naredne sezone. Barselona navodno pokazuje interesovanje i za Timotija Luvavu-Kabaroa, bivši košarkaš Mege koji trenutno nosi dres Baskonije igra sjajnu sezonu.

Katalonci traže i pojačanja na poziciji koju je ranije pokrivao Tornike Šengelija, ali još razmatraju nekoliko opcija. Na kraju krajeva, uparivanje Kevina Pantera i Fransiska moglo bi da vrati Barsu na put stare slave. Na taj način, bekovska linija ovog kluba bila bi izuzetna, a ako tome dodamo i Tomaša Satoranskog, Nikolasa Laprovitolu i Darija Brizuelu, imaćemo sjajnu špansku ekipu.

Barselona trenutno zauzima peto mjesto na tabeli Evrolige i ima skor 17-11, poslije 28 mečeva. Naredni susret ovaj tim je zakazao protiv Virtusa iz Bolonje u srijedu od 20.30 sati u 29. kolu Evrolige.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Barselona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC