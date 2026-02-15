logo
Niko nikad kao Kusturica: Srpski biser ovim košem ispisao istoriju Barselone

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica postao najmlađi strijelac u istoriji Barselone u španskom prvenstvu.

Nikola Kusturica najbolji strijelac za Barselonu u prvenstvu Izvor: Instagram/fcbbasket

Talentovani srpski košarkaš Nikola Kusturica dao je istorijski koš za Barselonu i postao najmlađi strijelac španskog velikana u tamošnjoj ligi. Pogodio je u meču protiv Manrese, sa 16 godina, devet mjeseci i 15 dana.

"Nikad mlađi igrač nije bio strijelac Barselone u Ligi Endesa. Istorija!", saopštio je njegov klub.

Pogledajte istorijski koš mladog Kusturice, na asistenciju veterana Tornikea Šengelije (34).

Kusturica je ranije ove sezone postao najmlađi debitant Katalonaca, kada je u oktobru zaigrao protiv Ljeide sa 16 godina, pet mjeseci i 12 dana. Srpski biser je rođeni Beograđaniin, 2009. godište i član je Barselone od 2023. godine, kada je imao samo 14.

Minulog ljeta, Kusturica je postao MVP Evropskog prvenstva za igrače do 16 godina, na kojem je predvodio Srbiju do titule prvaka Evrope.

Nikola Kusturica košarka KK Barselona

