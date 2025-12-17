Nikola Kusturica u Evroligi ispisao istoriju Barselone

Perspektivni srpski košarkaš Nikola Kusturica debitovao za Barselonu u najjačem takmičenju u Evropi

Izvor: LigaEndesa/X/Printscreen

Srpski košarkaški biser Nikola Kusturica debitovao je u Evroligi u utorak uveče, u pobjedi svoje Barselone protiv Pariza u gostima, 85:69. Legendarni trener Ćavi Paskval pružio mu je šansu da na terenu provede minut i osam sekundi, čime je Beograđanin ispisao klupsku istoriju.

Nikola Kusturica je na taj način postao najmlađi debitant Barselone u Evroligi, sa svojih 16 godina, sedam mjeseci i 16 dana. Nadmašio je rekord Džejmsa Nadžija od 17 godina, 3 mjeseca i 12 dana.

Kusturica će svoju veliku 2025. godinu pamtiti i po tom uspjehu, kao i po tome da je postao najmlađi debitant u istoriji ACB lige, kao i ono još važnije - MVP Evropskog prvenstva za igrače do 16 godina, na kojem je Srbija osvojila titulu.

U ACB ligi, Kusturica je dobio dvije prilike da nastuppi, protiv Ljeide u 2. kolu (46 sekundi) i protoiv Andore u 9. kolu, kada je na terenu proveo tri i po minuta. Jasno je da njegovo vrijeme tek dolazi, da još raste i razvija se i da će u ovoj fazi karijere njemu samo treniranje sa prvim timom biti zlatna prilika da napreduje kraj asova poput Kevina Pantera, Tornikea Šengelije, Nika Laprovitole, Jana Veselog i drugih... Nastupi na utakmicama su zato nagrada za njegov trud i očigledan talenat.

(MONDO)