Zvezda više nije Mekintajerov tim: Kad je najvažnije, lopta mora u ruke najboljeg

Crvena zvezda je dovođenjem očiglednog NBA majstora, Džereda Batlera, dobila igrača na koga može, ali i mora da se osloni.

Žaliće u Crvenoj zvezdi za ispuštenom šansom da ostvare veliki brejk protiv Hapoela u Izraelu. Bila je to prilika za zlata vrijedan trijumf u gostima, kakvi fale crveno-bijelima pod Sašom Obradovićem i ostala je druga uzastopna neiskorišćena šansa da se ona ostvari.

Poslije sunovrata protiv Partizana, Izrael će zaboljeti crveno-bijele prije svega jer nisu iskoristili maestralnu partiju Džareda Batlera i njegov prikaz NBA klase - 27 poena, osam asistencija i četiri skoka.

Ponovo je Zvezda imala veliku priliku u posljednjem minutu, posjed za izjednačenje ili vođstvo na 47 sekundi do kraja, ali je loptu i sudbinu meča preuzeo Kodi Miler-Mekintajer i nije bio uspješan.

Ispostavilo se da je ključni napad Beograđana bio onaj u kojem je Mekintajer odlučio da teškim prodorom i individualnim rješenjem postigne koš za izjednačenje. Nije uspio, jer je bio tako težak pokušaj preko centra Motlija, da ni bolji igrači od njega vjerovatno ne bi uspjeli. A bolji od njega - i najbolji u timu - bio je u tom trenutku na terenu i po svoj logici je bilo da kod njega završi lopta.

Desno od Mekintajera bio je Batler, a lijevo Džordan Nvora koji je teškom trojkom u završnici učinio da se Dimitris Itudis drži za glavu. Ipak, djelovalo je da ih nije ni uzeo u razmatranje, već je od starta preuzeo na sebe herojsku ulogu. Kazna je stigla ekspresno, jer je Hapoel tako snažan tim.

Mekintajerove zasluge ove sezone za Zvezdin uspon ka vrhu tabele su ogromne. Imao je velike partije poput one u pobjedi protiv Makabija, nije bio daleko od tripl-dabla protiv Monaka, iako ga nije išao šut ubacio je i 19 važnih poena protiv Barselone... Bio je Zvezdin motor iz nedjelje u nedjelju, igrač na koga se oslanjala i koji je podmetao leđa iz nedjelje u nedjelju za njene uspjehe, pun samopouzdanja koje je kod njega najkonstantnija kategorija.

Međutim, vrijeme je da komandu preuzme Džered Batler, igrač elegantnog pokreta i takvog košarkaškog talenta da sve dobro što uradi djeluje jednostavno. Iako se i dalje adaptira na evropsku košarku i iako mu se i dalje događaju padovi koncentracije (što svakako ima veze i sa umorom) sve do sada viđeno ne ostavlja dilemu da bi lopta morala kod njega da bude kada se rješava.

Zvezdino samopouzdanje ove jeseni raslo je na Mekintajerovoj vjeri u sebe, koja je bezgranična. Ali u tim je došao novi gazda.

(MONDO, Mladen Šolak)