"Volio bih da dobijem objašnjenje od sudija": Saša Obradović opsovao na srpskom, pa objasnio šta je presudilo Zvezdi

Saša Obradović odgovarao je na pitanja novinara poslije poraza Crvene zvezde od Hapoela u Izraelu

Izvor: YouTube/Hapoel Tel Aviv BC/Screenshot

Crvena zvezda je poslije dramatične završnice izgubila u Jerusalimu, Hapoel je pobijedio u prvom meču koji je odigrao u Izraelu u sezoni - 84:78. Poslije meča na konferenciju za medije je odmah došao Saša Obradović koji je započeo sočnom psovkom, na srpskom. Nije se vidjelo kome se obratio i ko je tu sjedio.

"A nema brate, vidi ovo pi**a ti materina, je**te trojka", rekao je Obradović i to su kamere snimile nekoliko sekundi prije zvaničnog obraćanja.

Izvor: YouTube/Hapoel Tel Aviv BC/Screenshot

Prvo pitanje je bilo o tome šta je Zvezda mogla drugačije da uradi u ovom meču.

"Šta bi mogao da bude ishod da smo uradili šta? Mislim da ovakva protivnik i ovakva utakmica, da to rješavaju male stvari. Nismo možda nešto uradili na kraju, možda je zbog umora, rasporeda, nije lako sa malom rotacijom. Možda je to, ali posljednjih par minuta smo napravili neke taktičke stvari, da Blejknija nismo ostavili na šutu, da nije bila neka izgubljena lopta. Takve stvari su možda mogli da prebace meč na našu stranu. Borili smo se do samog kraja. Moramo da popravimo neke stvari, da stičemo iskustvo iz ovakvih završnica. Slična utakmica je bila i protiv Partizana. Moramo da naučimo kako da igramo u završnicama", objasnio je Obradović.

Očekivano, izraelske medije je zanimalo kako mu se dopala atmosfera.

"Uvijek je sjajna atmosfera, čak i sa oba Hapoela. Znali smo da će da imaju veliku podršku. Nema mnogo toga da se kaže. Tu smo da se takmičimo. Bila je odlična utakmica."

"Volio bih da mi objasne"

Izvor: YouTube/Hapoel Tel Aviv BC/Screenshot

Jedan od novinara je konstatovao da je Zvezda vodila sa 73:71 i da je do kraja meča postigla samo pet poena.

"Ako bih rekao nešto što je moglo bolje, to je kretanje lopte. Možda da izvučemo neki faul kada su u bonusu, da idemo na liniju penala, ali okej. To je to."

Na kraju je želio da kaže još jednu stvar šef struke Zvezde.

"Želim da dobijem objašnjenje za tehničku grešku za klupu. Drugi meč uzastopan, rade i protivnici isto. Mora da postoji neko pravilo. Ako odlučite da kaznite ljude tehničkom, okej, ali svi moraju da imaju isti kriterijum. Hvala vam, moram da idem ,čeka nas let", zaključio je Obradović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 05:38 Saša Obradović izjava pred Valensiju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

