Partizan krenuo na pripreme sa klincima: Nenad Stojaković brusi bisere, da odbrane prvo mjesto na tabeli

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Partizan će početi pripreme sa čak osam fudbalera ispod 18 godina, a Nenad Stojaković će u Turskoj provjeriti koliki je njihov kvalitet.

Partizan počeo pripreme sa osam igrača ispod 18 godina Izvor: MN PRESS

Ekspedicija Partizana otputovala je na dvonedjeljne pripreme u Tursku, a trener Nenad Stojaković je na put poveo 33 fudbalera. Na pripremama će se odigrati pet kontrolnih utakmica i tako će se tim spremiti za nastavak sezone u kome će braniti prvu poziciju na tabeli Superlige.

Crno-bijeli su i pored poraza u posljednjem kolu zadržali prvo mjesto i imaju 46 bodova, bod više od Crvene zvezde i šest više od Vojvodine. Nenad Stojaković će na ovim pripremama isprobati i čak osam igrača koji su maloljetni, a dvojicu kojima je tek 16 godina.

Na spisku trenera Stojakovića nalaze se: Marko Milošević (1991. godište), Miloš Krunić (1996), Tarik Banjić (2008), Veljko Popović (2009), Milan Roganović (2005), Aranđel Stojković (1995), Stefan Milić (2000), Vukašin Đurđević (2004), Ivan Vasiljević (2005), Nikola Simić (2007), Mateja Milovanović (2004), Vojin Marinković (2009), Mario Jurčević (1995), Muhamed Abdulmalik (2007), Stefan Petrović (2008), Vanja Dragojević (2006), Janis Karabeljov (1996), Dušan Makević (2007), Aleksa Rakić (2008), Ognjen Ugrešić (2006), Dimitrije Janković (2006), Dušan Jovanović (2008), Milan Vukotić (2002), Bibars Natho (1988), Gajas Zahid (1994), Nemanja Trifunović (2004), Bogdan Kostić (2007), Demba Sek (2001), Matija Ninić (2006), Ivan Martinović (2007), Andrej Kostić (2007), Pavle Cvijović (2008) i Dušan Radović (2008). 

FK Partizan fudbal Superliga Srbije Nenad Stojaković

