Bolnica kod komšija pred EURO: Osmorica već otpala sa spiska, još četvorica pod znakom pitanja

Aleks Vlah je samo jedan u nizu povrijeđenih u timu Slovenije pred početak Evropskog prvenstva u rukometu.

Izvor: Natasa Kupljenik/MI-PRESS/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nevjerovatno je šta se dešava sa rukometnom reprezentacijom Slovenije pred Evropsko prvenstvo. Nakon serije povreda koje su već osakatile tim Uroša Zormana, sada je van stroja i jedan od najboljih igrača Aleks Vlah.

Već legendarni bek Kjelcea je povrijedio butinu i neće moći da se stavi na raspolaganje Zormanu za mečeve protiv Crne Gore 16, Švajcarske 18. i Farskih Ostrva 20. januara u okviru grupe D.

Vlah se povrijedio na meču sa Kuvajtom i morao je van igre nakon polovine prvog poluvremena, a sada se postavlja pitanje da li će Zorman pozvati neke igrače na koje je prestao da računa poput veterana Deana Bombača kako bi imao organizatora igre na Euru?

Ko je sve povrijeđen u timu Slovenije?

Sa šireg spiska od 35 igrača od sedam plejmejkera samo su braća Makuc i Domen Tajnik spremni. Što se tiče bekova, dva lijeva i tri desna su van terena. Na Evropskom prvenstvu neće biti Nejca Cehtea, Blaža Blagotinšeka, Mihe Zarabeca, Matica Grošelja, Tadeja Kljuna, Mitje Janca i Jake Malusa uz sada osmog Aleksa Vlaha. Uz sve to promjene imaju i Domen Novak, Tim Henigman, Staš Jovičić i Matic Suhjležnik.