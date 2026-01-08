logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bolnica kod komšija pred EURO: Osmorica već otpala sa spiska, još četvorica pod znakom pitanja

Bolnica kod komšija pred EURO: Osmorica već otpala sa spiska, još četvorica pod znakom pitanja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Aleks Vlah je samo jedan u nizu povrijeđenih u timu Slovenije pred početak Evropskog prvenstva u rukometu.

Problemi za Sloveniju pred Evropsko prvenstvo u rukometu Izvor: Natasa Kupljenik/MI-PRESS/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nevjerovatno je šta se dešava sa rukometnom reprezentacijom Slovenije pred Evropsko prvenstvo. Nakon serije povreda koje su već osakatile tim Uroša Zormana, sada je van stroja i jedan od najboljih igrača Aleks Vlah

Već legendarni bek Kjelcea je povrijedio butinu i neće moći da se stavi na raspolaganje Zormanu za mečeve protiv Crne Gore 16, Švajcarske 18. i Farskih Ostrva 20. januara u okviru grupe D. 

Vlah se povrijedio na meču sa Kuvajtom i morao je van igre nakon polovine prvog poluvremena, a sada se postavlja pitanje da li će Zorman pozvati neke igrače na koje je prestao da računa poput veterana Deana Bombača kako bi imao organizatora igre na Euru?

Ko je sve povrijeđen u timu Slovenije? 

Sa šireg spiska od 35 igrača od sedam plejmejkera samo su braća Makuc i Domen Tajnik spremni. Što se tiče bekova, dva lijeva i tri desna su van terena. Na Evropskom prvenstvu neće biti Nejca Cehtea, Blaža Blagotinšeka, Mihe Zarabeca, Matica Grošelja, Tadeja Kljuna, Mitje Janca i Jake Malusa uz sada osmog Aleksa Vlaha. Uz sve to promjene imaju i Domen Novak, Tim Henigman, Staš Jovičić i Matic Suhjležnik. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evropsko prvenstvo Rukomet Slovenija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC