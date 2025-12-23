"Dobili smo najtežu grupu, ali nema odstupanja": Selektor zvao trojicu iz Partizana za Evropsko prvenstvo

Rukometaši Partizana raduju se pozivima selektora Raula Gonzalesa u reprezentaciju i izuzetno su motivisani u susret predstojećem Evropskom prvenstvu.

Rukometaši Srbije igraće na Evropskom prvenstvu koje se od 15. januara do 1. februara održava u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, a na spisku selektora Raula Gonzalesa nalaze se trojica igrača Partizana - golman Andrej Trnavac, srednji bek Veljko Popović i desni bek Nikola Crnoglavac.

Okupljanje muške seniorske reprezentacije Srbije planirano je za četvrtak 25. decembar u Staroj Pazovi, a crno-bijeli su uprkos jako teškom rasporedu spremni za nove izazove u nacionalnom dresu.

"Imali smo gust raspored i mnogo jakih utakmica, tako da ovu kratku pauzu koristim da se fizički i mentalno oporavim, ali i da ostanem u treningu. Trudim se da pronađem balans između odmora i rada kako bih bio što spremniji za predstojeće izazove. Poziv selektora mi mnogo znači. Svaki put kada dobijem priliku da nosim dres nacionalnog tima, to je velika čast i odgovornost. Ovo će biti moje prvo Evropsko prvenstvo i posebno sam ponosan zbog toga, a ujedno je i moj treći nastup za reprezentaciju. Zahvalan sam na ukazanom povjerenju i trudiću se da to opravdam maksimalnim zalaganjem, kako na terenu, tako i van njega. Cilj mi je da pomognem ekipi i da zajedno ostvarimo što bolji rezultat", rekao je Veljko Popović.

Srbija se nalazi u izuzetno jakoj grupi sa Njemačkom, Španijom i Austrijom. "Zapali smo u možda i najtežu grupu na cijelom šampionatu, ali na Evropskom prvenstvu nema lakih protivnika. Svaka reprezentacija ima kvalitet i zasluženo je tu. Na nama je da se dobro pripremimo i fokusirano uđemo u svaku utakmicu. Vjerujem u naš tim, zajedništvo i rad. Smatram da možemo da budemo konkurentni svakom protivniku, ako mi odigramo na svom nivou."

Golman Andrej Trnavac vjeruje da Srbija može da pokaže kvalitet na najvećoj evropskoj sceni, iako im je zapala jedna od najtežih grupa na prvenstvu.

"Mnogo mi znači poziv selektora, igrati za reprezentaciju je uvijek nešto posebno. Uspio sam malo da odmorim od rukometa, ali već za par dana se vraćamo na teren i počinjemo pripreme za Evropsko prvenstvo. Nalazimo se u jako teškoj grupi, u kojoj je Njemačka najveći favorit za prolaz, ali mislim da sa sve tri ekipe može da se igra i da svako svakoga može da pobijedi", kaže Partizanov srenji bek.

Nastup Nikole Crnoglavca na Evropskom prvenstvu, nažalost, još uvijek je pod znakom pitanja. Desni bek ima problem sa koljenom, ali se nada da će do početka šampionata biti spreman.

"Veoma sam zahvalan selektoru Raulu Gonzalesu na pozivu i ukazanom povjerenju. On je upoznat sa mojim trenutnim stanjem i procesom oporavka i svi se nadamo da ću uspjeti da se oporavim i uskoro priključim nacionalnom timu. Očekuje nas možda i najteža grupa na Evropskom prvenstvu. Za nas će svaka utakmica biti finale i moramo da idemo korak po korak, fokusirano protiv svakog protivnika. Nadam se da ćemo se plasirati u naredni krug", zaključio je Crnoglavac.

