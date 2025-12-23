logo
Da li Srbi vole rukomet? Novog selektora Raula Gonzalesa pitali za ovo, on spomenuo Đokovića

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Raul Gonzales govorio je o tome koliko je rukomet popularan u Srbiji pred Evropsko prvenstvo 2026.

Raul Gonzales o popularnosti rukometa u Srbiji Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Raul Gonzales postao je ljetos novi selektor rukometne reprezentacije Srbije i predvodiće "orlove" na Evropskom prvenstvu koje se početkom 2026. godine igra u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. U razgovoru za sajt "EHF", Gonzales je ispričao da je njegova velika prednost što priča srpski jezik i dobro poznaje mentalitet naroda, pošto je radio u Vardaru.

Upitan da li je Srbima rukomet odmah ispod fudbala i košarke, Raul Gonzales odgovara da nije siguran da je to slučaj, ali da će se truditi da se to promijeni:

"Teško je reći. Mislim da se borimo za to treće mjesto sa vaterpolom i odbojkom. I naravno, tu je još i Novak Đoković koji je nacionalni heroj. Definitivno, rukomet je dobro pozicioniran među timskim sportovima. Sve zavisi ipak od uspjeha državnog tima", poručio je Raul Gonzales koji je godinama radio u Pari Sen Žermenu.

Raul Gonzales intervju za MONDO.
Izvor: MONDO portal

Istakao je Raul Gonzales da ima još mnogo vremena do Evropskog prvenstva da bi bio potpuno siguran ko će biti na užem spisku, samo se nada da ga povrede neće krojiti.

"Kao i obično, tek u samoj završnici saznaš koji su igrači spremni, a koji povrijeđeni. Ipak, ne mogu da kažem previše o sastavu za Evropsko prvenstvo. Imamo mnogo igrača koji nastupaju u inostranstvu, imamo i dosta talenata koji igraju za srpske klubove. Videćemo...", rekao je Gonzales.

Podsjetimo, Evropsko prvenstvo se igra od 15. januara do 1. februara.

Ko je na spisku Srbije?

  • GOLMANI:Milan Bomaštar, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić, Dejan Milosavljev, Zorić Nikola, Andrej Trnavac
  • BEKOVI:Ilija Abutović, Vukašin Antonijević, Uroš Borzaš, Uroš Cenić, Nikola Crnoglavac, Aljoša Damjanović. Stefan Dodić, Uroš Kojadinović, Miloš Kos, Lazar Kukić, Marko Milosavljević, Uroš Mitrović, Jovica Nikolić, Milja Pušica, Marko Tasić, Veljko Popović
  • KRILA:Darko Đukić, Nemanja Ilić, Vanja Ilić, Milija Papović, Mladen Šotić. Marko Srdanović, Aleksa Tufegdžić, Vukašin Vorkapić
  • PIVOTI:Marko Jevtić, Mijajlo Marsenić, Ivan Mićić, Dragan Pešmalbek, Luka Rogan

Ko igra na Evropskom prvenstvu 2026?

  • Grupa A: Njemačka, Španija,Srbija, Austrija
  • Grupa B: Danska, Portugal, Sjeverna Makedonija, Rumunija
  • Grupa C: Norveška, Francuska, Češka, Ukrajina
  • Grupa D: Farska Ostrva, Slovenija, Švajcarska, Crna Gora
  • Grupa E: Švedska, Hrvatska, Holandija, Gruzija
  • Grupa F: Island, Mađarska, Italija, Poljska

