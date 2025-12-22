Održan 40. Kongres IHF-a: Hasan Mustafa ponovo izabran za predsjednika

Na 40. Kongresu IHF-a u Kairu Hasan Mustafa dobio je novi mandat, a BiH je na ovom događaju predstavljao predsjednik RS BiH Vladimir Branković.

U Kairu je održan 40. Kongres Svjetske rukometne federacije (IHF), na kojem je aktuelni predsjednik IHF-a dr. Hasan Mustafa osvojio novi mandat. Rukometni savez Bosne i Hercegovine na ovom kongresu predstavljao je predsjednik Upravnog odbora Vladimir Branković, a za zvaničnu stranicu Rukometnog saveza BiH podijelio je utiske.

Branković je poručio kako je ponovni izbor Mustafe snažna poruka kontinuiteta i stabilnosti kao i daljeg razvoja rukometa.

"Ponovni izbor dr. Hasana Mustafe za predsjednika Svjetske rukometne federacije snažna je poruka kontinuiteta, stabilnosti i daljeg razvoja svjetskog rukometa. Kongres održan u Kairu potvrdio je da u vrhu svjetskog rukometa postoje ljudi koji istinski brinu o razvoju ovog sporta, a predsjednik Moustafa i njegov tim to su dokazivali tokom prethodnih mandata kroz konkretne projekte i jasnu strategiju", rekao je Branković i dodao:

"Mi dijelimo te ideje i uvjereni smo da, vođeni zajedničkim vizijama IHF-a, EHF-a i nacionalnih saveza, možemo dodatno pomoći promociji rukometa, njegovoj masovnosti i prisutnosti na svim kontinentima. Rukomet ima potencijal da bude još vidljiviji i popularniji sport, a trenutna strategija ide upravo u tom smjeru."

Vladimir Branković sa predsjednikom IHF-a Hasanom Mustafom

Prvi čovjek RS BiH je tokom boravka u Kairu održao sastanak sa predstavnicima IHF-a, sastanak svih evropskih rukometnih saveza kao i sastanak Mediteranske rukometne konfederacije, čiji je Rukometni savez BiH član. Prema riječima Brankovića, otvorena je mogućnost nastupa BiH već naredne godine minimalno na jednom, a potencijalno i na više turnira.

Branković je za kraj dodao kako Rukometni savez Bosne i Hercegovine danas uživa značajno poštovanje u međunarodnim rukometnim krugovima. Posebno je istakao kako su dobili mnogo riječi hvale za rad sudijskih parova i delegata iz BiH, koji svojim profesionalizmom promovišu Rukometni savez BiH u najboljem svjetlu širom Evrope i svijeta.