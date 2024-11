Vladimir Branković "pecnuo" Mladena Bojinovića!

Bivši direktor Borca m:tel Vladimir Branković "prozvao" je nekadašnjeg igrača crveno-plavih Mladena Bojinovića da se morao više angažovati da pomogne banjalučkom klubu.

Nakon što je dao ostavku na funkciju direktora Borca m:tel u dopisu našem portalu, Vladimir Branković je u intervjuu za "Glas Srpske" govorio o svom mandatu, rekavši da je trebao ranije da napusti klub.

Iako nije direktno pomenuo ime Mladena Bojinovića, doskorašnji direktor crveno-plavih, "pecnuo" je aktuelnog savjetnika za sport Republike Srpske.

"Dobili smo i savjetnika za sport predsjednika Republike Srpske, koji nas nije nijednom kontaktirao, a inače je iz rukometa. Moram naglasiti da ja nemam nikakav sukob s njim, ali mislim da se morao više angažovati oko RK Borac", rekao je Branković.

Doskorašnji funkcioner Banjalučana je takođe napravio finansijski presjek u posljednjih 11 godina, koliko je proveo u upravi Borca m:tel.

"Trebao sam otići ranije, morao sam osjetiti da nemam podršku. A sada ću vam iznijeti sve cifre koliko je sredstava RK Borac dobio u minulih 11 godina, koliko je na čelu kluba bila uprava čiji sam ja bio dio. Kabinet predsjednika je klubu kroz podrške za projekte, osvojene titule, isplate za funkcionisanje uplatio 665.000 KM. Od Ministarstva sporta u periodu od 11 godina dobili smo 1.590.137 KM, a od grada 1.384.000 maraka. To je ukupno 3.639.000 KM, odnosno oko 330.000 KM godišnje. Sve ostalo je klub obezbijedio svojim angažmanom. Uz to, da napomenem da smo, po preuzimanju kluba, prije tih 11 godina zatekli dug od 2.000.000 KM, plus dignute kredite, koje smo vratili. Za 11 godina potrošili smo 7.700.000 KM. Upisali smo kancelarije u Gospodskoj ulici, koje su vođene na 60 kvadratnih metara, a zapravo su 83 kvadrata, dakle 20 kvadrata smo još zakonski dobili, koje je neko izgleda, prije, htio "ušićariti" za sebe. Mi nemamo čega da se stidimo. Što se tiče borbe za prostor u ulici Srpska br. 4, koji je po svim papirima naš, nastavljamo je", poručio je Branković.

