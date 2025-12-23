logo
Vedran Šatordžija i Vladimir Barać su "arbitri za budućnost": Stiglo priznanje iz EHF-a za sudije iz Republike Srpske!

Vedran Šatordžija i Vladimir Barać su "arbitri za budućnost": Stiglo priznanje iz EHF-a za sudije iz Republike Srpske!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Značajno priznanje stiglo je na adresu mladih rukometnih djelilaca pravde.

Vedran Šatordžija i Vladimir Barać rukometne sudije za budućnost Izvor: Rukometni savez BiH

Perspektivni rukometni arbitri Vedran Šatordžija iz Banjaluke i Vladimir Barać iz Gradiške dobili su vrijedno priznanje.

Učestvujući na turnirima pod nadležnošću Evropske rukometne federacije, Šatordžija i Barać su svojom arbitražom zaslužili prestižno zvanje i značku pod nazivom "EHF Referees for the Future".

Ovu titulu nosi tek 14 sudijskih parova u Evropi, što je jasan znak da evropska kuća rukometa najozbiljnije računa u budućnosti na najvećim evropskim smotrama.

"To je vjerovatno jedno od najljepših i najznačajnijih priznanja koje nas motiviše, ali sa druge strane i veliku obavezu da opravdamo ukazano povjerenje. Iza tog EHF bedža, zapravo se nalazi šest godina rada, truda, odricanja, povreda i, jednostavno, svakodnevnog usavršavanja da bismo došli do ovog trenutka. Put nas je vodio kroz tri ključna turnira: Evropske univerzitetske igre (EUSA) u Debrecinu 2024, 'Lokomotiva kup 2024', te nedavno, u avgustu, izuzetno kvalitetan turnir u organizaciji Fihse Berlina, gdje smo se pokazali u najboljem svjetlu i imali priliku da sudimo polufinalni derbi izmedju Magdeburga i Lajpciga za igrače do 17 godina", rekli su Šatordžija i Barać za sajt Rukometnog saveza BiH, nastavivši:

"Naš glavni cilj i zadatak jeste da budemo bolji iz dana u dan. Ključ uspjeha leži u tome da svaku sugestiju mentora usvojite i primijenite praktično već u narednom minutu utakmice, ukoliko je to moguće. Samo takvim pristupom, uz konstantne korekcije i rad na sebi, moguće je doći na mjesto na kojem se mi danas nalazimo. Ovaj uspjeh nije samo naš lični trijumf, već je i veliki podstrek za sve mlade sudije u Bosni i Hercegovini i region dokazujući da se predanim radom i iz naše sredine može doći do evropske elite prateći uspjehe svih naših kolega na EHF – IHF nivou."

(mondo.ba/Rukometni savez BiH)

Tagovi

Rukomet Rukometni savez BiH EHF Vedran Šatordžija Vladimir Barać

