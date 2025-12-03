logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo je spisak Srbije za Evropsko prvenstvo: Selektor iznenadio, nema nekoliko velikih imena

Ovo je spisak Srbije za Evropsko prvenstvo: Selektor iznenadio, nema nekoliko velikih imena

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Selektor Srbije Raul Gonzales je odredio 35 igrača za širi spisak selekcije Srbije za Evropsko prvenstvu u januaru 2026. godine.

Spisak rukometaša Srbije za Evropsko prvenstvo Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Dok je Srbija gledala kako ženska rukometna reprezentacija dolazi do sjajne pobjede nad selekcijom Španije na Svjetskom prvenstvu izašao je širi spisak Raula Gonzalesa za Evropsko prvenstvo koje će se od januara igrati u Danskoj.

Srbija igra u grupi A u Herningu sa Španijom, Njemačkom i Austrijom, a počinje svoje takmičenje 15. januara. Za sada je Raul Gonzales izbacio spisak od 35 rukometaša koji su kandidati za tim.

Ovo je spisak Srbije za Evropsko prvenstvo

  • GOLMANI: Milan Bomaštar, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić, Dejan Milosavljev. Zorić Nikola
  • BEKOVI: Ilija Abutović, Vukašin Antonijević, Uroš Borzaš, Uroš Cenić, Nikola Crnoglavac, Aljoša Damjanović. Stefan Dodić, Uroš Kojadinović, Miloš Kos, Lazar Kukić, Marko Milosavljević, Uroš Mitrović, Jovica Nikolić, Milja Pušica, Marko Tasić,
  • KRILA: Darko Đukić, Nemanja Ilić, Vanja Ilić, Milija Papović, Mladen Šotić. Marko Srdanović, Aleksa Tufegdžić, Vukašin Vorkapić
  • PIVOTI: Marko Jevtić, Mijajlo Marsenić, Ivan Mićić, Dragan Pešmalbek, Luka Rogan

Ko nedostaje na spisku?

Ime koga nema, a koje najviše bode oči je Bogdan Radivojević. Desno krilo Pelistera je opet van konkurencije i već pošto ga već duže vrijeme nema na spisku kod nekoliko selektora deluje da je završio sa nacionalnim timom.

Nema ni lijevog beka Milana Jovanovića koji je uspio da se vrati poslije teških povreda, a zbog povrede na spisku nije ni Simo Šijan koji nema šansu da se oporavi na vreme za EURO. Nije tu ni Mateja Dodić koji je znao da se nađe na spisku. Pripreme selekcije Srbije trebalo bi da počnu krajem decembra, kada se očekuje da spisak bude značajno skraćen. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Rukomet Srbija orlovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC