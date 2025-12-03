Ovo je spisak Srbije za Evropsko prvenstvo: Selektor iznenadio, nema nekoliko velikih imena

Selektor Srbije Raul Gonzales je odredio 35 igrača za širi spisak selekcije Srbije za Evropsko prvenstvu u januaru 2026. godine.

Dok je Srbija gledala kako ženska rukometna reprezentacija dolazi do sjajne pobjede nad selekcijom Španije na Svjetskom prvenstvu izašao je širi spisak Raula Gonzalesa za Evropsko prvenstvo koje će se od januara igrati u Danskoj.

Srbija igra u grupi A u Herningu sa Španijom, Njemačkom i Austrijom, a počinje svoje takmičenje 15. januara. Za sada je Raul Gonzales izbacio spisak od 35 rukometaša koji su kandidati za tim.

Ovo je spisak Srbije za Evropsko prvenstvo

GOLMANI: Milan Bomaštar, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić, Dejan Milosavljev. Zorić Nikola

Milan Bomaštar, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić, Dejan Milosavljev. Zorić Nikola BEKOVI: Ilija Abutović, Vukašin Antonijević, Uroš Borzaš, Uroš Cenić, Nikola Crnoglavac, Aljoša Damjanović. Stefan Dodić, Uroš Kojadinović, Miloš Kos, Lazar Kukić, Marko Milosavljević, Uroš Mitrović, Jovica Nikolić, Milja Pušica, Marko Tasić,

KRILA: Darko Đukić, Nemanja Ilić, Vanja Ilić, Milija Papović, Mladen Šotić. Marko Srdanović, Aleksa Tufegdžić, Vukašin Vorkapić

PIVOTI: Marko Jevtić, Mijajlo Marsenić, Ivan Mićić, Dragan Pešmalbek, Luka Rogan

Ko nedostaje na spisku?

Ime koga nema, a koje najviše bode oči je Bogdan Radivojević. Desno krilo Pelistera je opet van konkurencije i već pošto ga već duže vrijeme nema na spisku kod nekoliko selektora deluje da je završio sa nacionalnim timom.

Nema ni lijevog beka Milana Jovanovića koji je uspio da se vrati poslije teških povreda, a zbog povrede na spisku nije ni Simo Šijan koji nema šansu da se oporavi na vreme za EURO. Nije tu ni Mateja Dodić koji je znao da se nađe na spisku. Pripreme selekcije Srbije trebalo bi da počnu krajem decembra, kada se očekuje da spisak bude značajno skraćen.

