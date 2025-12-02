Srbija zna put ka četvrfinalu Svjetskog prvenstva: Odlučujuća utakmica protiv Crne Gore

Selekcija Srbije je pobijedila, ali je još uvijek daleko od četvrfinala Svjetskog prvenstva. Po svemu sudeći sve će odlučiti posljednje kolo protiv Crne Gore.

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Nakon što je Srbija u dramatičnom meču poslije preokreta savladala Španiju 31:29 (17:19) u prvom kolu druge faze Svjetskog prvenstva pobjede su upisale ekipe Crne Gore i Njemačke.

Poslije ovakvog raspleta prvo mjesto u grupi drži Njemačka sa šest bodova, na drugom mjestu su izjednačene Srbija i Crna Gora sa po četiri boda, Španija ima dva, a Island je bez bodova.

U narednom kolu za dva dana prvo Srbija igra sa Farskim ostrvima od 15:30, zatim Crna Gora i Njemačka igraju svoj meč, da bi davljenici Island i Španija odigrali posljednji meč. Kako god da se odigraju mečevi narednog kola, djeluje da će Srbija o svojoj sudbini odlučivati 6. decembra protiv Crne Gore u direktnom duelu.

Šta su rekle djevojke poslije pobjede?

"Bitna je pobjeda, hvala drugaricama što se moj crveni karton nije osjetio na kraju. Odigrale smo kao tim, bile smo ekipa i kad smo gubile nismo padale, pokazale smo karakter i nešto što rijetko koja ekipa ima", rekla je Jovana Jovović.

"Umorne smo, ali nema veze, dobro nam je ovako. Mislim da je ovo što smo mi uradile nešto nestvarno. Napraviti ovakav preokret, ravno je čudu. Veoma sam ponosna na ekipu i sve što su djevojke uradile", dodala je Dragana Cvijić.

Crna Gora - Island 36:27

Izvor: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

U principu je Island ovim porazom ispao iz trke za prolazak u drugu fazu takmičenja. Crnogorke su do pobjede vodile Dijana Trivić i Tatjana Brnović sa po 7 golova, dok je Đurđina Jauković imala 5, a Itana Grbić 4. Kod Islanda tri igračice imale su po šest golova.

Njemačka - Farska ostrva 36:26

Izvor: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Selekcija domaćina poslije razbijanja Srbije odigrala još jedan dominantan meč i Faranke nisu imale nikakvu šansu. Antje Del je po običaju bila najefikasnija sa 6 golova, dok su po pet imale Lisa Antl, Nina Engel, Nike Kune i Ksenija Smits. Kod Faranki Pernila Brandenborg je imala pet goova, a Jana Mitun,i Ranva Olsen po 4.