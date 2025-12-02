Aleksandra preživjela najtežu povredu, pa postala hit Mundijala

Postigla je posljednji pogodak na meču sa Španijom Aleksandra Vukajlović i tako potvrdila da je džoker i oružje iz sjenke reprezentacije Srbije.

Izvor: RTS/Screenshot

Srbija je u dramatičnoj završnici uspjela da savlada Španiju 31:29 (17:19) i tako ostane u trci za mesto u četvrfinalu Svjetskog prvenstva, a pored Jovane Risović heroina ove pobjede bila je Aleksandra Vukajlović.

Postigla je odlučujući posljednji pogodak na meču, na kraju je meč završila sa pet golova koje je redom dala u drugom poluvremenu kada je pokrenuila uspavani napad Srbije. Nije srpski tim čak 11 uvodnih minuta postigao gol, a onda je sa pozicije srednjeg beka Aleksandra uspjela da pokrene napad.

Ko je Aleksandra Vukajlović?

Ova 28-godišnjakinja iz Čačka počela je sa rukometom u Jagodini, Kikidni i Čačku, a onda je otišla u Mađarsku. Tu je bila čak šest godina u tri kluba, a dok je igrala za Đer prije pet godina doživjela je tešku povredu. Pokidala je prednje ukrštene ligamente i otišla na dugu pauzu.

Sa selekcijom Srbije je od 2018. godine i uspela je da ode na jedno EP i dva Mundijala. Ipak za sada joj je najveći uspjeh bronza iz Orana sa Mediteranskih igara prije tri godine. Sada najviše igra desno za Srbiju, ali može da pokrije sve!

"U Slatini igram desnog beka. Jeste teže jer sam dešnjakinja, ali volim to. Imam dobro desno krilo u klubu, Poljakinju, tako da joj često asistiram, volim da napadam sa široke pozicije. U reprezentaciji igram lijevog i srednjeg beka", istakla je Vukajlovićeva za Mozzart Sport.

Kako igra na Mundijalu?

Izvor: MN PRESS

Polivalentna rukometašica rumunske Slatine je sjajna na ovom šprvenstvu. Protiv Urguvaja je dala četiri gola, na meču sa Islandom je nije išlo pa je ostala bez učinka, a onda je u meču sa Njemicama imala četiri pogotka još jednom. Nakon pet golova Španiji nadamo se da će protiv Farskih ostrva za dva dana biti jednako rapoložena.