Jovana Risović opet donijela pobjedu Srbiji: U dahu je rekla sve o podvigu na Svjetskom prvenstvu

Jovana Risović je nakon pobjede Srbije nad Španijom na Mundijalu istakla da je ponosna na ovaj tim.

Izvor: Arena Sport

Nakon teškog poraza od Njemačke djelovalo je danas da srpske rukometašice čeka eliminacija sa Svketskog prvenstva posloke 26:20 za Španiju na startu drugog dokela meča. Međutim, onda se pojavila Jovana Risović.

Dok je njena kuma Gordana Petković utakmicu završila sa četiri odbrane Jovana je upisala 11. U finišu je odbranila sedmerac, skinula je jedan zicer sa krila i jedan sa crte i na kraju je Aleksandra Vukajlović golom ovjerila pobjedu 31:29.

"Ranije smo igrale prijateljsku utakmicu protiv iste reprezentacije i izgubile smo. Vjerovale smo da možemo da pobijedimo i u drugom poluvremenu smo igrale bolju odbranu i zbog toga smo dobile utakmicu. Ovo mnogo znači za nas i za narednu utakmicu i za ovu fazu takmičenja. Ja sam mnogo ponosna na ovaj tim", rekla je Jovana odmah poslije meča.

Nakon teškog poraza od Njemačke uspio je da se digne srpski tim.

"Mislim da je mentalni sklop to jest mentalna priprema bila potpuno drugačija.Izgubile smo 11 razlike protiv Njemačke, ali danas smo se dogovorile u svlačionici da idemo maksimalno i to se isplatilo. Sutra moramo da se odmorimo, igramo za dva dana i da pripremimo neku taktiku i da budemo spremne za sljedeći meč", rekla je Jovana Risović.

Sada čekamo rezultate duela Njemačke i Farskih Ostrva i Islanda i Crne Gore, a zatim srpski tim igra prvo sa Farankama za dva dana, pa potom sa Crnom Gorom u posljednjem kolu.

Završnica utakmice Srbija Španija na Svetskom prvenstvu

