logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srpkinje uletjele u teren u posljednjoj sekundi: Ovaj trenutak će zauvijek pamtiti!

Srpkinje uletjele u teren u posljednjoj sekundi: Ovaj trenutak će zauvijek pamtiti!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte posljednji gol na meču i burno slavlje reprezentativki Srbije!

Rukometašice Srbije slave pobjedu protiv Španije Izvor: RTS/Screenshot

Reprezentacija Srbije ostvarila je čudesnu pobjedu protiv Španije na Svjetskom prvenstvu (31:29) i to burno proslavila. Srpske djevojke su odigrale bez greške završnicu meča i predvođene magičnom Jovanom Risović srušile veliku selekciju.

Pogledajte posljednji gol na utakmici, djelo Aleksandre Vukajlov, a potom i burno slavlje reprezentativki Srbije, koje imaju četiri boda, kao i Njemačka! 

Pogledajte

01:06
Završnica utakmice Srbija Španija na Svetskom prvenstvu
Izvor: RTS/screenshot
Izvor: RTS/screenshot

Reprezentativke Srbije kasnile su šest golova za Španijom u drugom poluvrememu (20:26), ali su u preostalom vremenu potpuno preokrenule rezultat i ostvarile jako bitan trijumf u borbi za plasman u četvrtfinale. Najbolji strijelac srpskog tima bila je Jovana Jovović, sa sedam pogodaka.

Narednu utakmicu reprezentativke Srbije igraće na Svjetskom prvenstvu protiv Farskih Ostrva, 4. decembra.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC