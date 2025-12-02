Srpkinje uletjele u teren u posljednjoj sekundi: Ovaj trenutak će zauvijek pamtiti!

Pogledajte posljednji gol na meču i burno slavlje reprezentativki Srbije!

Izvor: RTS/Screenshot

Reprezentacija Srbije ostvarila je čudesnu pobjedu protiv Španije na Svjetskom prvenstvu (31:29) i to burno proslavila. Srpske djevojke su odigrale bez greške završnicu meča i predvođene magičnom Jovanom Risović srušile veliku selekciju.

Pogledajte posljednji gol na utakmici, djelo Aleksandre Vukajlov, a potom i burno slavlje reprezentativki Srbije, koje imaju četiri boda, kao i Njemačka!

Pogledajte 01:06 Završnica utakmice Srbija Španija na Svetskom prvenstvu Izvor: RTS/screenshot Izvor: RTS/screenshot

Reprezentativke Srbije kasnile su šest golova za Španijom u drugom poluvrememu (20:26), ali su u preostalom vremenu potpuno preokrenule rezultat i ostvarile jako bitan trijumf u borbi za plasman u četvrtfinale. Najbolji strijelac srpskog tima bila je Jovana Jovović, sa sedam pogodaka.

Narednu utakmicu reprezentativke Srbije igraće na Svjetskom prvenstvu protiv Farskih Ostrva, 4. decembra.

